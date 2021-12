Enquete A Fazenda 2021: MC Gui, Aline, Marina ou Bil, quem sai?

A primeira roça da última semana da Fazenda 2021 está formada: MC Gui, Aline, Marina e Bil estão na berlinda no domingo (12) e agora eles vão precisar da ajuda do público. Quem deve sair do reality nesta segunda, dia 13? Participe da enquete a Fazenda 2021 e opine.

Enquete a Fazenda 2021 – Quem sai?

Enquete A Fazenda 2021: quem deve sair na roça especial

Marina

Arcrebiano

Aline Vote

Quem está na roça

MC GUI: o cantor liderou a formação da roça especial e escolheu três peões para enfrentar na penúltima roça da 13ª edição do reality, que termina na quinta, dia 16.

MARINA: a influencer caiu na primeira formação de roça da final. Se escapar da berlinda, a moça será uma das finalistas do programa.

ARCREBIANO – BIL: o ex-BBB está de aniversário, mas não escapou da roça. Agora está nas mãos do público decidir quem vai para a votação final do reality.

ALINE: a ex-panicat foi a última escolhida para sentar no banquinho da roça. Apesar da proximidade com Gui, ela foi parar na berlinda pela escolha do cantor.

12 participantes já foram eliminados da Fazenda 2021

Desde a estreia do reality, 12 participantes levaram a pior na enquete a Fazenda 2021 e deixaram a competição da Record TV por R$ 1,5 milhão.

1ª semana: Liziane Gutierrez – Participante polêmica foi a primeira a sair, com 26,15% dos votos. Um dos nomes que mais movimentaram os primeiros dias de programa, a modelo levou a pior em uma roça contra Nego do Borel e Solange Gomes.

2ª semana: Mussunzinho – O ator foi eliminado por Dayane Mello e Arcrebiano depois de receber 23,52% dos votos. Ele deu adeus ao prêmio milionário em meio a uma guerra com Erika Schneider.

3ª semana: Erika Schneider – A ex-bailarina do Faustão despertou a fúria de alguns dos confinados, como Tati Quebra Barraco e MC Gui, quando foi fazendeira e indicou Mussunzinho para a berlinda. Sem a imunidade na semana seguinte a seu reinado, ela acabou indo para a roça e foi eliminada com 30,24% dos votos.

4ª semana: Victor Pecoraro – O ator de grandes novelas da Globo, SBT e Record TV foi o quarto eliminado da Fazenda 2021 com 22,82% dos votos. Ele disputou a enquete a Fazenda 2021 contra Gui Araújo e Aline Mineiro, mas levou a pior.

5ª semana: Lary Bottino – Ex-amiga de Anitta foi para sua primeira roça na quinta semana e acabou sendo eliminada por Valentina Francavilla e Gui Araújo. Com apenas 9,61% dos votos, ela é a dona da menos porcentagem de eliminação da edição até o momento.

6ª semana: Tati Quebra-Barraco – Inicialmente uma das favoritas, foi eliminada em uma roça contra Rico e MC Gui. A funkeira levou a pior e ficou surpresa ao ser anunciada como a menos votada da enquete a Fazenda 2021 daquela semana, com apenas 15,78% dos votos.

7ª semana: Erasmo Viana – O influenciador, que é ex de Pugliesi, estava em sua primeira roça e levou a pior contra Solange Gomes e Rico Melquiades. Ele recebeu 19,91% dos votos.

8ª semana: Tiago Piquilo – O cantor chegou a ser considerado um dos favoritos da edição, mas deixou o programa na oitava semana. Ele recebeu 26,87% dos votos na enquete da Fazenda 2021 contra Dayane Mello e Sthe Matos.

9ª semana: Valentina Francavilla – A italiana e ex-assistente de palco do Programa do Ratinho foi a nona eliminada da Fazenda. Ela recebeu 15,38% dos votos e perdeu o favoritismo para Solange Gomes e Aline Mineiro.

10ª semana: Gui Araújo – O ex-namorado da Anitta levou a pior contra Dayane e Arcrebiano. Ele recebeu 18,32% dos votos.

11ª semana: Dayane Mello – A modelo foi um dos nomes mais polêmicos do reality e movimentou o confinamento até o último dia de sua participação. Ela recebeu 27% dos votos e deixou o programa na roça contra Solange e Marina.

12ª semana: Mileide Mihaile – Influenciadora foi a última participante a deixar a competição do modo ‘tradicional’ do reality. Na enquete a Fazenda 2021, ela recebeu 32,38% dos votos e levou a pior contra Aline Mineiro e Solange Gomes.

RESULTADO DA VOTAÇÃO DA ENQUETE

O resultado oficial da enquete a Fazenda 2021, que definirá os primeiros finalistas da edição, será revelada por Adriane Galisteu na segunda-feira, 13 de dezembro. O programa vai ao ar, ao vivo, às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV e PlayPlus.