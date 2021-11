Nesta semana, uma cena de Dayane Mello chamou a atenção dos da web: a peoa usou uma faca para destruir um casaco de Rico Melquiades depois de uma discussão com o peão. A atitude dividiu opiniões, mas será que o peão deve se vingar? Participe da enquete a Fazenda 2021 do DCI.

Enquete a Fazenda 2021

Enquete a Fazenda 2021: Rico deve se vingar de Dayane? Deve se vingar

NÃO deve se vingar Vote

Dayane rasgou a roupa de Rico com uma faca

Dayane Mello saiu de uma discussão com Rico Melquiades, pegou uma faca na cozinha da Fazenda 2021 e rasgou um dos casacos do peão que estava na área comum do reality. A modelo riu, disse que a situação trazia uma sensação gostosa e disse que ‘ninguém viu’ o que aconteceu.

Valentina Francavilla, que ficou amiga de Dayane e também brigou com Rico, chamou a atenção da modelo e tentou impedir que o pertence do humorista fosse destruído, mas era tarde demais. Veja o momento no qual Dayane rasgou a blusa de Rico e resultou nesta enquete a Fazenda 2021:

Entenda como começou a briga entre os peões

Dois dos nomes mais polêmicos da Fazenda 2021 foram de melhores amigos a maiores inimigos em questão de semanas. Rico Melquiades e Dayane Mello tem vivido dias de guerra na Fazenda 2021 e, apesar da confusão ser resultado do acúmulo de pequenos atritos entre eles, o Poder do Lampião foi o grande responsável pelo rompimento definitivo da amizade.

Dayane tem inimigos definidos desde o começo do reality e, nas últimas semanas, tem dedicado esforços para falar sobre suas desavenças para Rico. Ela falou, por exemplo, que Marina era ‘feia’ e não gostou do fato de Rico discordar de sua opinião. A diferença de opiniões sobre os concorrentes foi tornando-se cada vez mais forte e fez com que Rico não cumprisse uma promessa que fez para Dayane e que, indiretamente, resultou na enquete a Fazenda 2021 desta semana.

O peão ganhou o Poder do Lampião na Prova de Fogo da semana passada e prometeu que daria um deles para Dayane Mello. Durante o programa ao vivo, no entanto, Rico viu que daria para Dayane o poder de indicar diretamente um dos peões e decidiu não cumprir com sua promessa – uma vez que Dayane indicaria Arcrebiano e Rico não gostaria que o participante fosse para a berlinda.

Dayane ficou indignada com a ‘traição’ de Rico no programa ao vivo e os dois, desde então, tem protagonizado diversas discussões e acusações no programa. Ela disse, inclusive, que Rico seria seu maior alvo até o fim do reality.

Em uma das discussões, Rico chamou Dayane de cobra e acusou a ex-amiga de falar mal de todo mundo. Assista:

Acompanhe todas as notícias da Fazenda 2021 no DCI e fique por dentro do reality.