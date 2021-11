Enquete a Fazenda 2021: Rico ou Dayane, quem é o favorito?

Quem tem acompanhado a Fazenda 2021 sabe que a amizade de Rico Melquiades e Dayane Mello passou por momentos polêmicos, que vão de acusação de racismo a casaco rasgado com faca. Apesar disso, ambos são frequentemente citados entre os favoritos ao prêmio, mas quem merece vence o duelo? Participe da enquete a Fazenda 2021 e opine.

As brigas de Dayane e Rico na Fazenda

Desde o começo da Fazenda 2021, Rico e Dayane se aproximaram e formaram o grupo dos ‘excluídos’. Juntos, eles protagonizaram momentos polêmicos, de muito ‘fogo no feno’ e ficaram conhecidos por ‘gêmeos do caos’. Durante as primeiras semanas, eles se colocaram como ‘inimigos’ de Tati Quebra Barraco, MC Gui e todos os outros membros do ‘grupão’.

Até que a visão de jogo entre os melhores amigos começou a mudar e Dayane passou a ficar incomodada com a proximidade de Rico com outros participantes, como Marina Ferrari e Mileide Mihaile. Apesar dos incômodos entre os peões, tudo andava nos trilhos até que Rico Melquiades venceu a Prova de Fogo.

Na ocasião, Rico usou o Poder da Chama Vermelha para salvar Mileide e ‘condenar’ Sthe Matos. Antes de fazer a Prova, Rico havia prometido dar um poder para Dayane, mas durante a formação da roça o ex-MTV deu para trás e não cumpriu a promessa. A partir daí, Rico e Dayane começaram uma guerra e resultaram na enquete a Fazenda 2021 desta vez.

Rico acusou Dayane de ser maldosa, disse que a modelo teve falas racistas e ainda apelidou a ‘ex-amiga’ de Cobra Caninana.

Depois de uma confusão, Dayane rasgou um casaco de Rico com uma faca e polemizou nas redes sociais. Assista ao momento:

Como assistir a Fazenda 2021 online?

Há duas formas de assistir A Fazenda 2021, ambas pelo PlayPlus, plataforma de streaming da Record. A primeira permite assistir o reality rural gratuitamente, na hora em que o programa estiver no ar. Quem não estiver perto da TV, pode ter acesso ao sinal da Record através da plataforma. Para assistir, é necessário se cadastrar gratuitamente.

Os fãs do programa que quiserem assistir o reality ao vivo 24 horas precisam ter um assinatura paga. O valor é de R$12,90 ao mês, com direito aos 14 primeiros dias grátis. Quem optar pelo plano pago tem acesso a nove sinais exclusivos de A Fazenda, além de todo conteúdo da Record disponível na plataforma.