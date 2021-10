Enquete a Fazenda 2021: entre Rico e Dayane, quem merece ganhar?

Quem tem acompanhado a convivência dos peões no reality da Record TV sabe que Rico Melquiades e Dayane Mello tem dado o que falar. Os participantes ganharam popularidade, mas qual dos dois merece levar o prêmio de R$ 1,5 milhão? Vote na enquete A Fazenda 2021.

Enquete a Fazenda 2021

Enquete a Fazenda 2021: Rico ou Dayane, quem merece ganhar o reality? Rico

Dayane Vote

Rico Melquiades: o influencer e amigo de Carlinhos Maia se tornou uma das principais peças do jogo da Fazenda 2021. Além de reunir brigas do reality, o jovem criou o enredo dos excluídos e alimenta o interesse do público pelo programa.

Dayane Mello: a modelo e ex-BBB Itália já foi indicada para diversas roças, o que prova a falta de popularidade entre os outros peões do game. Ela se uniu a Rico contra o chamado “grupão” e também é umas jogadoras que mais movimento o programa da Record.

Por que Rico e Dayane se tornaram populares?

Rico e Dayane, juntos com Aline e Valentina, foram o grupo dos ‘excluídos’ no programa e têm tentado destruir o ‘grupão’. Entre os principais atritos da dupla estão Tati Quebra Barraco, Gui Araújo, MC Gui e Dynho Alves. Os dois são protagonistas de algumas das maiores confusões do reality.

Embora estejam entre os favoritos do público, tanto Rico quanto Dayane são participantes não muito queridos dentro do confinamento pelos outros peões. Os dois já causavam separados desde o começo da competição e, para deixar as coisas ainda mais caóticas no confinamento, acabaram virando melhores amigos.

Sucesso nas redes sociais – enquete A Fazenda 2021

O sucesso de Rico e Dayane vai além dos números da enquetes A Fazenda 2021 e também pode ser visto nas redes sociais. Desde a estreia do programa, em setembro, os dois são os confinados que mais ganharam seguidores nas redes sociais – sendo Rico o grande destaque do programa.

Sozinho, o humorista e ex-De Férias com o Ex recebeu mais de 615 mil seguidores e passou a acumular 1,1 milhão de fãs. Já Dayane, que ocupa o segundo lugar de crescimento de seguidores, passou a contar com mais de 200 mil fãs no Instagram.

