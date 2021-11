Enquete a Fazenda 2021: Rico, Sol ou Marina, quem será fazendeiro?

A noite de formação da roça desta semana movimentou os ânimos entre os confinados do reality rural da Record TV e, desta vez, Rico, Solange e Marina disputam a Prova do Fazendeiro. Qual dos peões deve escapar da roça e assumir o cargo de maior poder no programa? Participe da enquete a Fazenda 2021 e opine sobre a competição por R$ 1,5 milhão.

Quem foi vetado da Prova do Fazendeiro nesta semana?

Como já é costume no programa, a Prova do Fazendeiro é disputada por três dos peões que estão na roça. Desta vez, o nome azarado que ficou de fora da disputa é Erasmo, que foi vetado por Solange durante a formação da roça.

Os dois peões que perderem a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (3) se juntam a Erasmo na votação do público e o menos popular deles deixará o programa na quinta-feira (4).

Que horas será a Prova do Fazendeiro?

A disputa pelo chapéu com o poder da semana, que está na cabeça de Sthe Matos, será ao vivo e será transmitida na Record TV e no PlayPlus nesta quarta-feira (3). O programa, apresentado por Adriane Galisteu, começa às 22h45 (horário de Brasília), logo depois da novela ‘Quando Chama o Coração’.

Para assistir a prova na TV, basta sintonizar na Record TV (canal aberto) e acompanhar os desdobramentos da disputa. Já aqueles que preferem acompanhar o programa na internet, é possível assistir a Fazenda 2021 online e gratuitamente no PlayPlus. Para isso, é preciso criar um cadastro grátis na plataforma usando nome e e-mail e, com acesso à internet, clicar na aba ‘No Ar’.

Desse modo, o usuário terá acesso ao mesmo sinal da TV aberta, só que na internet. Além da Fazenda 2021, é possível assistir toda a programação da Record TV na plataforma.

Depois da Prova do Fazendeiro, Adriane Galisteu anunciará quem está na roça oficialmente e abrirá a enquete da Fazenda 2021 desta semana no R7. O participante que receber a menor quantidade de votos do público será eliminado nesta quinta-feira (4).