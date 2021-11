Enquete a Fazenda 2021: Rico, Val ou Sol, quem deve virar fazendeiro?

Os peões se reuniram nesta terça-feira (16) e a berlinda da semana está formada. Mas, nem tudo está perdido para três dos roceiros: Rico, Valentina e Solange farão a Prova do Fazendeiro. Qual deles merece ganhar a prova, escapar da roça e ainda assumir o cargo de maior poder no programa? Vote na enquete a Fazenda 2021.

Aline foi vetada da Prova do Fazendeiro

A berlinda é sempre formada por quatro peões na Fazenda 2021, mas apenas três deles disputam a Prova do Fazendeiro. Isso significa que, todas as semanas, um dos participantes em perigo fica de fora da dinâmica e não tem mais chances de escapar da enquete popular da semana na Fazenda 2021.

Aline foi o nome escolhido desta vez está direto na roça. Ele foi escolhido por Solange, que foi a última pessoa a ir para a roça, durante o programa ao vivo. Nesta semana, o Poder do Lampião impactou diretamente em quais participantes fariam a Prova do Fazendeiro.

Os participantes que perderem a Prova do Fazendeiro desta quarta-feira (17) se juntarão a XXX na votação do público e o menos popular do trio deixará o reality. Quem deve sair? Participe da enquete a Fazenda 2021 no DCI e nos conte a sua opinião.

Prova do Fazendeiro: horário e onde assistir

A Prova do Fazendeiro será transmitida nesta quarta-feira (17), ao vivo, na Record TV e no PlayPlus. O programa vai ao ar às 22h45 (horário de Brasília) e, além da TV, também pode ser assistido pela internet.

Para assistir online e descobrir o resultado da enquete a Fazenda 2021, é preciso criar um cadastro grátis no PlayPlus – o streaming oficial da Record TV – usando nome e e-mail. Com acesso à internet, basta clicar na aba ‘No Ar’ para ter acesso ao mesmo sinal do canal aberto. Além da Fazenda 2021, também é possível assistir toda a programação da Record TV dessa maneira.

Depois da Prova do Fazendeiro, a enquete oficial da Fazenda 2021 pela nona eliminação será aberta no R7. Acompanhe todas as novidades da Fazenda 2021 no DCI e fique por dentro.