Depois da vitória de Marina na Prova do Fazendeiro desta semana, três nomes estão na roça. No entanto, a real briga pela permanência no reality da Record TV parece estar entre apenas dois dos peões da vez: Solange e Erasmo Viana. Quem entre eles deve sair do programa nesta semana? Vote na enquete da Fazenda 2021 do DCI.

Enquete a Fazenda 2021

Enquete a Fazenda 2021: entre Solange e Erasmo, quem deve sair? Erasmo

Solange Vote

Eliminação

O resultado da votação do público na enquete oficial da Fazenda 2021 no R7 será divulgado, ao vivo, por Adriane Galisteu, nesta quinta-feira (4). O anúncio do sétimo eliminado está marcado para às 22h45 (horário de Brasília) e será transmitido na Record TV e no PlayPlus – o streaming oficial da emissora.

Para assistir do modo tradicional não tem segredo e só é necessário um aparelho de televisão sintonizado na Record TV.

Já para os internautas que preferirem acompanhar a noite de eliminação no PlayPlus, existem dois modos: gratuito e premium. Para assistir de graça, basta criar um cadastro com nome e e-mail na plataforma e, depois disso, o usuário terá acesso ao mesmo sinal da Record TV, com mesmo horário e formato de transmissão. Para assistir a programação da Record TV, clique na aba ‘No Ar’.

Quem deseja acompanhar o programa de um jeito mais completo para não perder nenhum detalhes do resultado da enquete da Fazenda 2021, a versão paga do PlayPlus é uma opção. Por R$ 12,90 ao mês, o assinante tem acesso às mesmas ferramentas da versão gratuita, mas recebe também o acesso exclusivo ao sinal de nove câmeras com transmissão 24 horas de dentro da sede. Desse modo, além do programa ao vivo, também é possível acompanhar a interação dos confinados durante os intervalos e todo o dia.

Participe da enquete do DCI sobre o próximo eliminado da Fazenda 2021 e opine sobre o programa.