Enquete A Fazenda 2021: Valentina, Lary ou Gui, quem deve sair?

Bil venceu a Prova do Fazendeiro desta semana e, com isso, Valentina, Gui Araújo e Lary Bottino estão na roça. Quem deve ser eliminado do reality? Participe da votação enquete A Fazenda 2021 sobre quem deve sair!

Enquete a Fazenda 2021: quem deve sair?

Como foi formada a roça desta semana?

A berlinda desta semana é resultado da noite de formação da roça desta semana, que aconteceu na última terça-feira (19) e movimentou os humores na sede. No total, depois de todos os votos, a dinâmica do resta um e a chama vermelha, quatro peões foram parar na berlinda. Entenda o que aconteceu:

Gui Araújo: o ex-De Férias com o Ex foi parar na roça depois que o poder da chama vermelha bagunçou todas as estratégias dos peões, durante o programa ao vivo. Tiago Piquilo venceu a Prova de Fogo da semana passada e entregou um dos poderes da chama para MC Gui, que, por sua vez, pôde anular o voto de cinco peões. Com medo de ser puxado da baia por Rico Melquiades, que estava como o mais votado, o funkeiro anulou quatro dos seis votos recebidos pelo rival e Rico escapou da roça. Ele deve ser eliminado? Participe da enquete a Fazenda 2021.

No entanto, Gui Araújo, que tinha recebido três votos, acabou assumindo o lugar de Rico e foi para a roça como o mais votado da casa.

Valentina Francavilla: ex-assistente de palco do Programa do Ratinho, a italiana foi o alvo de Gui Araújo. Como ocupou o segundo banquinho da roça, o influenciador precisou escolher um dos moradores da baia para acompanhá-lo na roça e o peão optou por Valentina. Segundo ele, a decisão não poderia ser diferente, uma vez que a dupla tem vivido brigas e atritos nos últimos dias. Além de ser puxada da baia, Valentina foi a escolhida para não participar da Prova do Fazendeiro. Ela deve permanecer no programa ou ser a quinta eliminada? Vote na enquete a Fazenda 2021 do DCI.

Lary Bottino: substituta de Fernanda Medrado, Lary Bottino é uma das melhores amigas de Gui Araújo fora do programa e também participou do De Férias com o Ex, um dos principais reality shows da MTV Brasil. Ela acabou na roça porque sobrou na dinâmica do resta um, que foi começada por Valentina nesta semana. Por ser a peoa que ocupou a última vaga da berlinda, Lary é quem vetou Valentina da disputa pelo chapéu de fazendeiro. Ela deveria ser eliminada desta vez? Participe da enquete da Fazenda 2021 e opine sobre o programa.

Noite de eliminação: onde assistir e horários

A enquete para definir qual será o próximo eliminado da Fazenda 2021 está oficialmente aberta e acontece no R7, o portal oficial da Record TV. O anúncio do público, que deve votar em quem merece ficar no programa, será feito por Adriane Galisteu durante o programa desta quinta-feira (21). A noite de eliminação será transmitida ao vivo, às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV e no PlayPlus.

Para assistir ao programa, existem dois formatos oficiais: na TV (sintonizando um aparelho de televisão na emissora) e na Internet. Aqueles que desejam ver o andar do jogo online e gratuitamente devem cadastrar-se em uma conta grátis do PlayPlus, que dá acesso ao mesmo sinal da TV aberta. O cadastro é feito com dados como e-mail e nome completo.

Também é possível assinar uma conta paga do streaming da Record TV, que custa R$ 12,90 ao mês, e dá acesso ao sinal exclusivo de nove câmeras 24 horas dentro do confinamento. Neste formato, além do programa ao vivo, também é possível acompanhar os intervalos e toda a repercussão da eliminação ao longo da madrugada.