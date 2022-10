Enquete A Fazenda 2022 + votação: quem deve ganhar o reality?

Restam 14 peões em busca do prêmio

Apesar do clima tenso e de duas expulsões, a competição por R$ 1,5 milhão continua no reality rural da Record. Restam 14 participantes, mas para quem vai sua torcida? Vote na enquete A Fazenda 2022 de quem é o favorito para ganhar A Fazenda.

Enquete A Fazenda 2022

Participe da votação da Enquete A Fazenda e deixe sua opinião.

 

Ainda restam 14 peões em A Fazenda 2022. Além das cinco eliminações que já ocorreram nas últimas roças, houve também duas expulsões.

Bruno Tálamo, Ingrid Ohara, Rosiane Pinheiro, Tati Zaqui e Thomaz Costa deixaram o programa através das roças. Já Tiago e Shay foram expulsos na madrugada do dia 21 de outubro, após protagonizarem uma briga.

Sem substituições, os peões seguem competindo pelo prêmio. As mulheres que ainda estão no confinamento são Bárbara Borges, Bia Miranda, Deborah Albuquerque, Deolane Bezerra, Kerline Cardoso, Moranguinho, Pétala Barreiros e Ruivinha de Marte.

Entre os homens, seguem no jogo André Marinho, Alex Gallete, Iran Malfitano, Lucas, Santos, Pelé Milflows e Vini Buttel.

Os integrantes de A Fazenda 14 estão divididos em dois grupos rivais. Apesar da formação de “panelinhas” ser normal dentro dos realities shows, o programa tem recebido reclamações nas redes sociais pelo clima tenso e ameaças constantes entre os jogadores.

Veja quem está no Grupo A e no Grupo B da Fazenda e quais são as diferenças entre eles.

Qual o prêmio de A Fazenda 2022?

O prêmio de A Fazenda 2022 segue em R$ 1,5 milhão para o peão vencedor da competição. Neste ano, a diferença é de que há mais R$ 500 mil que poderá ser conquistado por todos os jogadores ao longo da temporada de acordo com seus desempenhos nas provas.

Ainda há prêmios para o segundo lugar. No ano passado, quem foi vice-campeão levou para casa um carro 0km – ainda não se sabe se a premiação se manterá a mesma. O terceiro e o quarto lugar levam apenas o que foi conquistado na competição.

Além dos prêmios, todos os participantes recebem um cachê de R$ 80 mil. No entanto, caso o o peão desista, terá que pagar uma multa de alto valor e ainda abrir mão de todos os prêmios conquistados ao longo do programa, o que faz com muitos deles voltem atrás na decisão de bater o sino, como já aconteceu algumas vezes nesta edição.

