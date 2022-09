Enquete A Fazenda 2022 + Votação: Deborah, Bruno ou Tiago, quem fica hoje

Veja quem está na frente na votação para ficar no programa.

Está aberta a votação da enquete A Fazenda 2022. Deborah, Bruno ou Tiago estão na berlinda e um deles pode ser eliminado hoje. A escolha é para ficar, então vote em quem deve continuar no reality show da Record TV.

Enquete A Fazenda 2022 – quem está na roça

Deborah Albuquerque: a ex-Power Couple foi a escolhida pelo fazendeiro Lucas Santos. A ruiva protagoniza grandes discussões com Deolane Bezerra.

Tiago Ramos: o modelo, conhecido por namorar a mãe de Neymar, foi o mais votado da casa com dez votos. Ele foi vetado e não teve direito a participar da prova do fazendeiro.

Bruno Tálamo: o jornalista, que estava na baia, fui puxado para a berlinda por Tiago. Apesar do modelo ter justificado a escolha como estratégica, o repórter do A Tarde a Sua disse que ficou muito chateado e que não esperava isso do colega.

