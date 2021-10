Enquete A Fazenda UOL: parcial diz quem o público quer como fazendeiro

MC Gui, Tati Quebra-Barraco e Sthe Matos vão competir na noite desta quarta, 27 de outubro, pelo cargo mais alto do confinamento: o de fazendeiro. A disputa vai definir quem escapa da roça da semana e os participantes que estarão competindo na sexta berlinda. Quem merece vencer? Consultamos as parciais enquete A Fazenda UOL e também do DCI para descobrir de que lado o público está.

Parcial da enquete A Fazenda do UOL

Até o momento, os fãs do reality show querem Sthe como a nova chefona da casa. A participante tem 44,56% dos votos na parcial e ocupa a primeira posição do ranking – Por enquanto, a enquete UOL sobre A Fazenda soma quase 4500 votos.

Em segundo lugar, com uma diferença de 12,65% em relação ao primeira colocação da parcial, vem MC Gui. O funkeiro soma 31,91% dos votos do público.

Na lanterna da enquete A Fazenda do UOL e até o momento com o menor favoritismo entre o público para vencer a Prova do Fazendeiro está Tati, com 23,53%.

Continue votando na enquete A Fazenda 2021 e opine sobre quem deve sair do reality

Enquete A Fazenda – Quem deve ser o fazendeiro?

Com mais de 8 mil votos, o favoritismo na parcial do DCI também está do lado de Sthe. As posições da nossa enquete A Fazenda e do UOL estão iguais, ou seja, a influenciadora em primeiro, Gui em segundo e em último lugar Tati Quebra-Barraco, a diferença está nas porcentagens.

Sthe soma 44,57% até agora, enquanto a briga entre o MC e Tati fica mais acirrada, ele com 29,47% e ela com 25,92%. A diferença entre eles é de apenas 3,55%

Quem foi vetado?

Inicialmente, MC Gui havia sido vetado da Prova do Fazendeiro por Sthe Matos, a quarta roceira da semana. No entanto, tudo mudou quando a chama vermelha foi aberta. O poder permitia que o participante com a chama em mãos, no caso Dynho Alves, trocasse o vetado por outro peão. Sendo assim, MC Gui ganhou a chance de participar da disputa e Rico ficou de fora desta briga.

Que horas começa a Prova do Fazendeiro hoje – 27/10?

A disputa pelo chapéu vai acontecer a partir das 22h45, depois de Quando Chama o Coração, de acordo com o cronograma oficial da Record TV. O programa vai ter 1 hora e meia de episódio e a prova vai ser disputada ao vivo.

Depois que Gui, Sthe ou Tati for coroado fazendeiro da semana, a enquete oficial da sexta roça vai ser liberada pelo reality show no site da emissora, o R7. Alguém deixará o programa na noite de quinta (28). Depois de avaliar a parcial da enquete A Fazenda UOL, diga nos comentários para quem vai a sua torcida.