Enquete atualizada: quem sai de A Fazenda hoje? (04/11)

Mais um peão será eliminado na noite desta quinta-feira (4) em A Fazenda 13. Erasmo Viana, Solange Gomes e Rico Melquiades estão na berlinda e um deles vai dizer adeus ao sonho de vencer o programa rural. O resultado será anunciado durante o programa ao vivo de hoje, mas enquanto isso, a enquete atualizada do DCI mostra quem sai de A Fazenda hoje.

Enquete atualizada – Quem sai da Fazenda hoje?

Até a tarde desta quinta, de acordo com a enquete do DCI, quem deve sair na roça de hoje é Erasmo Viana, com 46.25% dos votos. Solange Gomes vem logo atrás com 35.75% de rejeição do público. Já Rico não corre riscos de ser eliminado e soma apenas 18.00%.

Em A Fazenda, o público deve votar em que deve ficar, e não sair. Vale lembrar que a enquete do DCI não tem influência sobre o resultado oficial da votação.

A enquete do UOL aponta para um resultado parecido. Rico Melquiades é o favorito para permanecer na competição, com 41,49% da preferência do público, enquanto Solange Gomes tem 29,37%. Erasmo deve deixar o programa de hoje, com apenas 29,14% dos votos da audiência.

VOTAÇÃO DA ENQUETE A FAZENDA: QUEM DEVE FICAR?

Como foi formada a roça?

A formação da roça ocorreu na última terça-feira. Sthe Matos, fazendeira da semana, indicou Rico Melquiades para a berlinda. Houve um empate entre Solange Gomes e Dynho Alves durante a votação aberta, ambos com cinco votos, e Sthe acabou escolhendo a ex-musa da banheira do Gugu para sentar no segundo banquinho da roça.

Solange puxou Erasmo para a baia – o influenciador tinha o poder da chama e pode trocar os peões da baia por alguns da sede. Ele optou por colocar a si próprio, e acabou se dando mal. Marina Ferrari sobrou no resta um e também foi parar na disputa pela preferência do público. Porém, na noite de quarta-feira, ela venceu a prova do fazendeiro e escapou da berlinda.