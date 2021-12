Enquete UOL A Fazenda 2021: parcial atualizada aponta Rico campeão

Rico, Solange, Arcrebiano e Marina brigam pelo grande prêmio do programa, que vai parar nas mãos de um deles amanhã, quinta-feira (16). Quem será o sortudo? A votação já está a todo vapor e o público tem opinado sobre quem deve ser coroado campeão. Para já ter uma noção de como está a competição, consultamos a parcial da enquete UOL A Fazenda 2021!

Quem ganha segundo a enquete UOL A Fazenda 2021?

Vai ser difícil tirar o prêmio de Rico, já que o peão está em primeiro lugar na parcial consultada às 13h15 desta quarta (15) e está bem a frente dos adversários na quantidade de votos. Enquanto o influencer soma 53,54% dos mais de 20 mil votos computado até agora, o segundo lugar tem 33,49% das intenções e pertence a Arcrebiano. No total, Rico tem 20,05% a mais de votos a seu favor.

O terceiro lugar está com Solange na parcial da enquete UOL A Fazenda 2021 e a ex-Banheira do Gugu aparenta estar com poucas chances de vencer, pois soma apenas 6,77%. Marina também parece distante do prêmio e tem 6,20% dos votos do público até o momento.

Enquete quem vai vencer A Fazenda: Rico, Solange, Bil ou Marina?

Parcial DCI da enquete A Fazenda

Para comparar os números da enquete A Fazenda UOL 2021, também consultamos os resultados parciais da enquete do DCI nesta tarde de quarta-feira, que somava mais de 65 mil votos no início da tarde de quarta. Nesta votação, Rico também assume a liderança com folga, somando 55,69%.

As demais posições também são iguais as da enquete A Fazenda UOL 2021, Bil em segundo, Solange e Marina em última, as porcentagens são 34,85%, 5,36% e 4,06%, respectivamente.

Vencedores das outras edições de A Fazenda

A atual temporada do reality show é a décima terceira edição que o reality show rural da Record já exibiu, assim, 12 pessoas já venceram o programa. Rico, Solange, Arcrebiano ou Marina, um deles irá se tornar o décimo terceiro campeão do programa comandado por Rodrigo Carelli. Depois de ler a parcial da enquete A Fazenda UOL sobre quem ganha em 2021, veja quem já venceu o reality:

Dado Dolabella – 1ª edição

Karina Bacchi – 2ª edição

Daniel Bueno – 3ª edição

Joana Machado – 4ª edição

Viviane Araújo – 5ª edição

Bárbara Evans – 6ª edição

DH Silveira – 7ª edição

Douglas Sampaio – 8ª edição

Flávia Viana – 9ª edição

Rafael Ilha – 10ª edição

Lucas Viana – 11ª edição

Jojo Todynho – 12ª edição

