Enquete UOL a Fazenda 2021: resultado parcial indica quem sai hoje

O elenco da Fazenda 2021 está prestes a perder mais um participante e a competição por R$ 1,5 milhão vai ficar ainda mais acirrada, uma vez que a final do reality está próxima. A eliminação está marcada para a noite desta quinta-feira (02), mas já é possível ter uma ideal de quem sai hoje com a parcial da enquete UOL a Fazenda 2021.

Enquete UOL a Fazenda 2021: quem sai hoje?

De acordo com a enquete da Fazenda 2021 no UOL, Dayane Mello é quem sai hoje, 02 de dezembro, do confinamento. De todas as respostas dos internautas à pergunta “Quem você quer que fique no reality?”, Dayane recebeu apenas 17,22% dos votos, assumindo a posição de menos favorita da semana na roça.

Ela enfrenta Solange Gomes e Marina Ferrari pela 11ª eliminação do programa e foi parar na berlinda da semana depois de ser puxada da baia por Rico Melquiades, que foi o mais votado da noite de formação da roça, mas escapou da votação ao vencer a Prova do Fazendeiro.

Se o resultado parcial da enquete UOL A Fazenda 2021 se confirmar e Dayane ser anunciada como quem sai hoje, a modelo terá participado de quatro noites de eliminação e deixará o reality depois de uma trajetória de altos e baixos e uma guerra com Rico.

Ainda sobre as porcentagens parciais da eliminação desta semana, Solange Gomes é a participante favorita do público. A peoa, que ficou famosa como uma das musas da Banheira do Gugu, recebeu 41,47% dos votos. Assim, Sol é apontada como a participante que corre menor risco de deixar a Fazenda 2021 nesta semana.

No entanto, Marina Ferrari não fica muito atrás. A influenciadora, que está participando de sua primeira noite de eliminação, está praticamente empatada com Solange e recebeu 41,31% dos votos. Se a parcial da enquete UOL a Fazenda 2021 se confirmar, o cenário desta noite será assim:

Solange Gomes: salva como a mais popular da roça.

Marina Ferrari: salva como a segunda mais popular da votação.

Dayane Mello: eliminada com a menor quantidade de votos.

VOTE NA ENQUETE QUEM DEVE SAIR?

Votação oficial acontece no R7

Apesar da grande quantidade de votos que recebe semanalmente, a enquete do UOL sobre quem sai hoje da Fazenda 2021 é apenas um indicativo de como está a opinião do público sobre a berlinda da vez. Isso significa que os votos não são computados oficialmente, uma vez que a votação pela eliminação acontece no R7, o site oficial da Record TV.

Para participar, basta acessar www.r7.com, procurar a aba da Fazenda 2021 e localizar a votação. Depois, basta escolher sua participante favorita e clicar na opção com foto. Uma confirmação de que o voto foi computado deverá ser exibida ao final do processo, que pode ser repetido diversas vezes e não precisa de cadastro.

O anúncio de quem será a participante eliminada vai acontecer, ao vivo, durante o programa desta quinta-feira (2). A Fazenda 2021 vai ao ar na Record TV e PlayPlus às 22h45 (horário de Brasília).