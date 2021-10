Enquete UOL A Fazenda indica quem sai hoje do programa hoje (28/10)

Mais um peão dirá adeus ao prêmio de R$1,5 milhão na noite desta quinta-feira (28). MC Gui, Tati Quebra Barraco e Rico Melquiades estão na roça e um deles sairá do reality rural. Enquanto o resultado da votação não é anunciado, a Enquete UOL A Fazenda aponta quem é o menos favorito para permanecer na competição.

Enquete UOL A Fazenda

Até a tarde desta quinta-feira (28), Rico Melquiades é o favorito para permanecer no jogo, com 58,31% da preferência do público. MC Gui e Tati Quebra Barraco estão quase empatados. O cantor tem 21,12% dos votos para ficar, enquanto a funkeira soma apenas 20,57% e deve ser eliminada. Em A Fazenda, o público precisa votar em quem deve ficar, e não sair. Vale lembrar que a enquete UOL A Fazenda não tem influência sobre o resultado da dinâmica que será realizada durante o programa ao vivo de hoje.

A enquete do DCI aponta para um resultado similar. Rico Melquiades é o preferido da audiência, com 54,05% dos votos. Tati tem 23,64%, enquanto MC Gui está na berlinda com 22,61% e pode ser eliminado da noite de hoje. Vote e dê sua opinião.

Como foi formada a roça?

Bil Araújo, fazendeiro da semana, indicou MC Gui para a berlinda. O mais votado da casa foi Rico Melquiades, com quatro votos.

Dynho Alves, que estava com o poder da chama vermelha, vetou Rico de disputar a prova do fazendeiro. Rico ocupou o segundo banquinho da roça e puxou Tati Quebra Barraco da baia para ir para a berlinda. No resta um, ninguém salvou Sthe Matos, que ficou com a quarta vaga da roça.

Na quarta-feira, Sthe Matos foi a vencedora da Prova do Fazendeiro e se salvou da berlinda, deixando MC Gui, Rico e Tati na disputa da preferência do público.

Quem já foi eliminado?

Esta é a sexta roça do programa, que já contou com uma expulsão, de Nego do Borel, e uma desistência, de Medrado.