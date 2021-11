Enquete UOL a Fazenda: parcial diz quem é o mais amado do reality

Os participantes do reality da Record TV estão confinados há dois meses e isso significa que a competição por R$ 1,5 milhão está perto de chegar ao fim. Com a eliminação de Tiago Piquilo, na semana passada, quem é o mais amado do público na Fazenda 2021? Parcial da enquete do UOL da Fazenda aponta nome do mais popular.

Enquete UOL a Fazenda: quem é o mais amado?

Rico Melquiades lidera o resultado parcial da enquete do UOL sobre quem é mais amado na Fazenda 2021. O humorista, que tem vivido uma verdadeira guerra com Dayane Mello nos últimos dias, recebeu 28,15% dos votos do público. Para entender o que pensa os internautas, o portal perguntou quem merece vencer o reality depois da eliminação de Tiago Piquilo.

O favoritismo de Rico, na enquete do UOL, no entanto, não é absoluto: Mileide Mihaile está na segunda posição e a quantidade de votos que recebeu é bem próxima dos votos recebidos por Rico. Ela está com 26,60% dos votos.

Essa não é a primeira vez que a ex-mulher de Wesley Safadão aparece como a favorita ao prêmio de R$ 1,5 milhão e, nas últimas 3 semanas, esteve entre as mais votadas da enquete do UOL sobre a Fazenda.

Uma curiosidade interessante é que Rico e Mileide, os favoritos da enquete, estão se aproximando na competição e, na semana passada, Rico surpreendeu a todos vetando Mileide da berlinda.

Arcrebiano aparece na terceira posição depois de receber 16,49% dos votos. O top 5 é completo por Dayane Mello, com 14,11% dos votos, e Gui Araújo, que recebeu 4,86% dos votos.

Veja a lista completa com a parcial da enquete do UOL do mais amado da Fazenda 2021:

01: Rico Melquiades (28,15% dos votos)

02: Mileide Mihaile (26,60% dos votos)

03: Arcrebiano (16,49% dos votos na enquete do UOL a Fazenda 2021)

04: Dayane Mello (14,11% dos votos)

05: Gui Araújo (4,86% dos votos)

06: Sthe Matos (3,90% dos votos)

07: Solange Gomes (1,43% dos votos)

08: Dynho Alves (1,19% dos votos)

09: MC Gui (1,08% dos votos na enquete do UOL a Fazenda 2021)

10: Marina Ferrari (0,96% dos votos)

11: Aline Mineiro (0,77% dos votos)

12: Valentina Francavilla (0,47% dos votos)

Oito participantes foram eliminados da Fazenda 2021

Veja a ordem dos eliminados e quais foram as porcentagens da Fazenda 2021:

Liziane Gutierrez: polêmica, a modelo e influenciadora digital foi derrotada por Nego do Borel e Solange Gomes na primeira roça e deixou a competição com 26,15% dos votos.

Mussunzinho: ator deixou a competição com 23,52% dos votos. Dayane Mello e Arcrebiano também estavam na berlinda.

Erika Schneider: ex-bailarina do Faustão virou alvo da maioria do elenco da Fazenda 2021 e deixou o programa com 30,24% dos votos. Peoa já apareceu como a mais popular em uma enquete do UOL sobre a Fazenda 2021.

Victor Pecoraro: o ator foi o quarto eliminado do programa, com 22,82% dos votos. Victor foi para a roça contra Aline Mineiro e Gui Araújo, mas foi o menos votado.

Lary Bottino: a ex-amiga da Anitta teve uma estadia curta em A Fazenda 2021. A moça levou a pior na roça após receber 9,61% % dos votos, o menor percentual da edição.

Tati Quebra Barraco: a funkeira perdeu para Rico Melquiades e MC Gui e recebeu apenas 15,78% dos votos. Ela chegou a ser considerada favorita do público no começo do programa.

Erasmo Viana: ex de Gabriela Pugliesi foi eliminado em uma roça contra Solange Gomes e Rico Melquiades. Ele recebeu apenas 19,91% dos votos.

Tiago Piquilo: cantor sertanejo foi o oitavo eliminado da Fazenda 2021. Ele levou a pior na votação contra Dayane e Sthe Matos e recebeu apenas 26,87% dos votos.

Além de Medrado (desistência) e Nego do Borel (expulsão), sete famosos foram eliminados da Fazenda 2021.