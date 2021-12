Enquete UOL A Fazenda: parcial indica quem fica hoje – 14/12

Dois finalistas já foram definidos, agora é hora de saber quais serão os outros dois participantes que conseguirão se manter no jogo até o final: Rico, Solange, Sthe ou Dynho? Dois vão ficar e os demais peões que competem nesta última roça da temporada se despedirão do confinamento ainda hoje, terça-feira (14). Consultamos a parcial da enquete UOL A Fazenda nesta manhã de terça para saber como anda a votação.

Parcial da enquete UOL A Fazenda

Rico aparece como favorito na parcial da enquete UOL A Fazenda ‘quem deve ficar’ durante a consulta realizada nesta manhã de terça-feira (14). O ex-De Férias com o Ex soma 57,26% dos mais de 20 mil votos computados até agora e lidera o ranking com folga.

O segundo lugar é de Solange, com 21,93%, a peoa aparece com boas chances de conquistar sua vaga na final, mas tem uma larga distância em relação ao percentual do primeiro lugar da parcial da enquete A Fazenda UOL, uma diferença de 35,33%.

Em terceiro está Sthe Matos, a vencedora do paiol de A Fazenda soma por enquanto 11,56% na parcial da enquete UOL A Fazenda. Em último vem Dynho Alves, o peão está na berlinda com uma baixa porcentagem, apenas 9,25%, e até o momento está longe de conquistar uma vaga na sonhada final.

VOTAÇÃO DA ENQUETE A FAZENDA 2021

Como votar no R7

A votação oficial do programa já está em andamento e pede para que você ajude a salvar alguém da eliminação. Não é necessário ter login no site da Record, apenas estar em território nacional.

O primeiro passo é acessar o R7 no endereço https://www.r7.com/, em seguida é só clicar na aba que leva à pagina do reality show rural. Nesta nova página, você verá a enquete A Fazenda logo de cara, clique nela e aguarde.

Confira os nomes e fotos dos participantes e clique naquele que você deseja ver na final, não se esqueça que a enquete oficial de A Fazenda, assim como acontece com a do UOL, é para ficar, ou seja, você vai votar no seu favorito e não naquele participante que gostaria de ver fora do programa.

Escolheu se vai salvar Dynho, Rico, Solange ou Sthe? Agora é só passar pela verificação de robôs ao selecionar a caixinha ‘sou humano’. Depois clique no botão ‘votar’ e aguarde a confirmação que o seu voto foi computado pelo sistema do programa. Pronto! Se quiser votar mais vezes, é só repetir o processo.

Quem já está na final?

Arcrebiano e Marina Ferrari já estão na grande final do programa, a dupla derrotou MC Gui e Aline Mineiro na penúltima roça da temporada, que ganhou resultado na noite de ontem, segunda-feira (13). A final será realizada entre quatro pessoas, ou seja, Arcrebiano, Marina e os dois participantes que vencerem a última roça, hoje a noite (14). O que a parcial da enquete A Fazenda do UOL indica até agora é que estes serão Rico e Solange.

A grande final acontecerá na quinta-feira, dia 16 de dezembro de 2021. O programa irá começar no mesmo horário de outros dias, às 22h45, depois de Quando Chama o Coração.

