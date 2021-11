Votação: quem é o favorito para ganhar a Fazenda 2021?

Com o passar dos dias, o público está mais acostumado com a personalidade e costumes dos participantes do reality rural da Record TV. Sendo assim, é natural que existam famosos queridos ou não pelos fãs do programa. Opine votando na enquete de quem é o favorito para ganhar a Fazenda 2021.

Q uem é o favorito para ganhar a Fazenda 2021?

Dos 12 peões, quem é o favorito para ganhar a Fazenda 2021? Rico

Mileide

Solange

Marina

Arcrebiano

Valentina

Aline

MC Gui

Dayane

Dynho

Gui Araújo

Sthe Matos Vote

Participantes que seguem na competição

Com a eliminação de Tiago Piquilo, na última quinta-feira (11), doze famosos continuam confinados no cenário rural da Record TV e apenas um deles será consagrado o próximo milionário do país.

Veja quem segue no jogo:

Rico Melquiades: participante é um dos nomes mais populares entre os confinados nas redes sociais. Desde quando entrou para o reality, Rico ganhou mais de 1 milhão de seguidores. Acha que ele é quem é o favorito para ganhar a Fazenda 2021? Vote na enquete.

Mileide Mihaile: peoa aparece frequentemente no topo das parciais das enquetes do UOL pelo favoritismo do reality. Ela é uma das participantes que nunca foram para a roça.

Solange Gomes: ex-musa da Banheira do Gugu ganhou espaço no confinamento e já voltou de duas roças, sendo uma delas a primeira da edição. Com 47 anos de idade, Sol é a participante mais velha do elenco.

Marina Ferrari: influenciadora e empresária, Marina é uma potências nas redes sociais, mas não coleciona muitos amigos na Fazenda 2021. Ela já foi fazendeira por uma semana e tem protagonizado algumas confusões no programa por ‘sabonetar demais’ e não gostar de se comprometer.

Arcrebiano: natural do Espírito Santo, Bil tem 29 anos e bateu, na Fazenda, o recorde de maior permanência pessoal em reality shows. Antes, no BBB, foi eliminado na segunda semana. Na Fazenda 2021 é inimigo declarado de Dayane Mello e já viveu diversas confusões com a modelo.

Valentina Francavilla: a ex-assistente de palco do Programa do Ratinho é um dos nomes que viveu alto e baixos dentro do reality. Ela começou sendo acusada de sabonetar, criou inimizade com Arcrebiano, se aproximou do grupo de Rico e, atualmente, virou uma das desavenças do ex-MTV. Segunda ela, Rico foi traíra ao imunizar Mileide na roça passada.

Aline Mineiro: influenciadora, Aline é uma das amigas de Rico no programa. Ela é constantemente acusada de ter medo de se comprometer no programa. Ela quem é o nome favorito para ganhar a Fazenda 2021? Opine na enquete.

MC Gui: com 23 anos, o funkeiro também é um dos moradores da sede que teve seu ciclo de amigos trocados no reality. Ele começou próximo de Tiago e se dizia inimigo de Dayane Mello. Atualmente, o artista é um dos nomes mais próximo da modelo.

Dayane Mello: polêmica, Day é modelo e ficou famosa no Brasil depois de participar da versão italiana do Big Brother. A peoa vive um relacionamento de amor e ódio com a maioria dos confinados, mas, recentemente, viu sua amizade com Rico se tornar uma das maiores brigas da edição. Ela aparece com frequência como o nome que é favorito para ganhar a Fazenda 2021.

Dynho Alves: dançarino e coreógrafo, o marido de MC Mirella tem 26 anos e, assim como Mileide, nunca foi para a roça no programa.

Gui Araújo: o participante que mais virou fazendeiro na edição, Gui vestiu o chapéu de autoridade no reality por três semanas. Ele é um dos nomes polêmicos do programa e já teve atritos com todos os participantes, sendo sua maior desavença com Valentina.

Sthe Matos: vencedora do Paiol Tik Tok, a peoa tem 22 anos e já voltou de uma roça. Na última semana, ela liderou a lista de quem perdeu seguidores entre todos os peões.

Relembre todas as roças da Fazenda 2021

Primeira semana: Nego do Borel e Solange Gomes (salvos) | Liziane Gutierrez (eliminada)

Segunda semana: Arcrebiano e Dayane Mello (salvos) | Mussunzinho (eliminado)

Terceira semana: Dayane Mello e Tiago Piquilo (salvos) | Erika Schneider (eliminada)

Quarta semana: Gui Araújo e Aline Mineiro (salvos) | Victor Pecoraro (eliminado)

Quinta semana: Gui Araújo e Valentina Francavilla (salvos) | Lary Bottino (eliminada)

Sexta semana: Rico Melquiades e MC Gui (salvos) | Tati Quebra Barraco (eliminada)

Sétima semana: Rico Melquiades e Solange Gomes (salvos) | Erasmo Viana (eliminado)

Oitava semana: Dayane Mello e Sthe Matos (salvos) | Tiago Piquilo (eliminado)