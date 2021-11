Quem é o novo favorito para ganhar a Fazenda 2021?

Não é difícil encontrar pessoas defendendo ou atacando participantes da Fazenda 2021 nas redes sociais. Com a evolução do reality, é natural que o público escolha seus favoritos no programa e torça para que ele ou ela vença o prêmio de R$ 1,5 milhão. Nessa altura da competição, quem é o favorito para ganhar a Fazenda 2021? Participe da votação do DCI e opine.

Participantes do reality

Onze famosos seguem na competição rural da Record TV. Entre eles, nomes polêmicos e outro considerados ‘plantas’.

Veja os participantes que ainda estão na Fazenda 2021:

Rico Melquiades: participante é um dos nomes mais populares entre os confinados nas redes sociais. Desde quando entrou para o reality, Rico ganhou mais de 2 milhões de seguidores – sendo mais de 1,1 milhão de fãs só na semana passada, quando Dayane destruiu um de seus casaco com uma faca. Acha que ele é quem é o favorito para ganhar a Fazenda 2021? Vote na enquete.

Dayane Mello: polêmica, a modelo e ficou famosa no Brasil depois de participar da versão italiana do Big Brother. A peoa vive um relacionamento de amor e ódio com a maioria dos confinados, mas, recentemente, viu sua amizade com Rico se tornar uma das maiores brigas da edição. Ela aparece com frequência como o nome que é favorito para ganhar a Fazenda 2021, mas teve sua popularidade abaladas nas redes sociais depois de rasgar uma blusa de Rico com uma faca.

Arcrebiano: natural do Espírito Santo, Bil tem 29 anos e bateu, na Fazenda, o recorde de maior permanência pessoal em reality shows. Antes, no BBB, foi eliminado na segunda semana. Na Fazenda 2021 é inimigo declarado de Dayane Mello e já viveu diversas confusões com a modelo. Ele tem se aproximado de Rico.

Mileide Mihaile: peoa aparece frequentemente no topo das parciais das enquetes do UOL pelo favoritismo do reality. Ela nunca foram para a roça e, nos último dias, tem se reaproximado de Rico e Solange. Ela está entre os moradores da baia.

Solange Gomes: ex-musa da Banheira do Gugu ganhou espaço no confinamento e já voltou de três roças, sendo uma das participantes com mais ‘experiência’ nas noites de eliminação. Com 47 anos de idade, Sol é a participante mais velha do elenco e tem sido cada vez mais indicada como quem é o nome favorito para ganhar a Fazenda 2021.

Marina Ferrari: influenciadora e empresária, Marina é uma potência nas redes sociais, mas não coleciona muitos amigos na Fazenda 2021. Ela já foi fazendeira por uma semana e tem protagonizado algumas confusões no programa por ‘sabonetar demais’ e não gostar de se comprometer. Dayane é atualmente sua maior rival.

Dynho Alves: dançarino e coreógrafo, participante tem 26 anos e, assim como Mileide, nunca foi para a roça no programa. Recentemente, o nome de Dynho tem estampado notícias em diversos portais porque MC Mirella pediu o divórcio mesmo com o peão ainda confinado no reality.

Aline Mineiro: influenciadora, Aline é uma das amigas de Rico no programa. Ela é constantemente acusada de ter medo de se comprometer – o que já rendeu uma confusão, inclusive, com o melhor amigo. Ela quem é o nome favorito para ganhar a Fazenda 2021? Opine na enquete.

MC Gui: com 23 anos, o funkeiro também é um dos moradores da sede que teve seu ciclo de amigos trocados no reality. Ele começou próximo de Tiago e se dizia inimigo de Dayane Mello. Atualmente, o artista é um dos nomes mais próximo da modelo e tem guerra declarada contra Rico Melquiades – o fazendeiro da semana.

Sthe Matos: vencedora do Paiol Tik Tok, a peoa tem 22 anos e já voltou de uma roça. Ela tem polemizado nas redes por conta de sua convivência com Dynho.

Gui Araújo: o participante que mais virou fazendeiro na edição, Gui vestiu o chapéu de autoridade no reality por três semanas. Ele é um dos nomes polêmicos do programa e já teve atritos com todos os participantes, mas não tem grandes desavenças entre os participantes que restam na edição.

Relembre todas as roças da Fazenda 2021

Primeira semana: Nego do Borel e Solange Gomes (salvos) | Liziane Gutierrez (eliminada)

Segunda semana: Arcrebiano e Dayane Mello (salvos) | Mussunzinho (eliminado)

Terceira semana: Dayane Mello e Tiago Piquilo (salvos) | Erika Schneider (eliminada)

Quarta semana: Gui Araújo e Aline Mineiro (salvos) | Victor Pecoraro (eliminado)

Quinta semana: Gui Araújo e Valentina Francavilla (salvos) | Lary Bottino (eliminada)

Sexta semana: Rico Melquiades e MC Gui (salvos) | Tati Quebra Barraco (eliminada)

Sétima semana: Rico Melquiades e Solange Gomes (salvos) | Erasmo Viana (eliminado)

Oitava semana: Dayane Mello e Sthe Matos (salvos) | Tiago Piquilo (eliminado)

Nona semana: Solange Gomes e Aline Mineiro (salvos) | Valentina Francavilla (eliminada)