R7 A Fazenda votação: Marina, Dayane ou Solange, quem sai hoje?

Nesta quinta-feira (2), mais um peão vai deixar a 13ª edição de A Fazenda. Solange Gomes, Marina Ferrari e Dayane Mello estão na berlinda e uma delas vai dizer adeus ao sonho de ganhar o prêmio de R$1,5 milhão. O público já pode participar da votação de A Fazenda no R7 e enquanto o resultado não sai, as enquetes apontam quem deve ser eliminada.

R7 A Fazenda votação: como participar?

Participar da votação oficial de A Fazenda é muito simples. Primeiro, é necessário acessar o portal do R7 e a página exclusiva de conteúdos do reality show (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-13).

Logo na primeira página, a aba de votação já irá aparecer. Agora, é necessário escolher uma entre as três peoas que estão na roça para permanecer no programa. Vale lembrar que em A Fazenda, o público deve votar em quem deve ficar no reality. Será eliminada a participante que tiver menos votos.

Depois de clicar sobre a foto da jogadora escolhida, o sistema irá pedir a validação de segurança. É só clicar em “sou humano” e em seguida, em “votar”. Em poucos segundos, o voto é computado. A audiência pode participar quantas vezes quiser.

Quem sai hoje de A Fazenda?

Até a tarde de hoje, de acordo com a enquete do UOL, Solange Gomes é a favorita do público para permanecer na competição com 40,93% dos votos. A briga pelo primeiro lugar está acirrada com Marina Ferrari, que aparece logo atrás, com 40,83%. Sendo assim, quem deve sair do programa hoje é Dayane Mello, que está na lanterna com apenas 18,24% dos votos.

A parcial do DCI aponta para um resultado parecido. Para 41,28% dos leitores, quem deve continuar na competição é a ex-musa da banheira do Gugu. Marina também aparece bem próxima da adversária, com 39,73% dos votos.

Já a modelo também não parece estar agradando o público, somando apenas 18,99% dos votos para ficar. Vale lembrar que as enquetes do UOL e DCI não tem influência sobre o resultado oficial da votação.