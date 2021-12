R7 A Fazenda votação: Mileide, Solange ou Aline, quem sai hoje?

Mais uma rodada está chegando ao fim na Fazenda 2021 e isso significa que nesta quinta-feira, 9, mais um participante deixará o confinamento e entrará para o time dos eliminados. Mileide Mihaile, Aline e Solange estão na berlinda e um deles dará adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Para escolher o destino do programa, o público já pode participar da votação da Fazenda no R7.

R7 A Fazenda votação: como participar?

A Fazenda 2021 está a todo vapor e nesta quinta-feira, dia 9 de dezembro, é a vez do público entrar em ação e decidir quem será o próximo nome a dar adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Para participar da votação oficial da Fazenda no R7 é bem simples: primeiro, visite o portal do R7 e a página exclusiva do reality no endereço https://afazenda.r7.com/a-fazenda-13.

A aba de votação estará em destaque na primeira página e, para votar, é preciso escolher qual dos roceiros da semana deve permanecer no reality. Sendo assim, o nome menos votado será aquele que deixará a competição e passará a integrar o extenso time de eliminados.

Para confirmar a participação na votação da Fazenda no R7, o sistema irá pedir a validação de segurança. É só clicar em “sou humano” e finalizar o voto. Importante: o voto só será computado depois da mensagem de confirmação na página final.

Enquete a Fazenda 2021: Dynho, Mileide, Aline ou Sol, quem fica?

A Fazenda 2021: quais participantes restam no reality?

Pouco mais de uma semana antes da final do reality, 9 participantes seguem na disputa por R$ 1,5 milhão. Depois do resultado da votação da Fazenda do R7, nesta quinta-feira (9), no entanto, esse número vai cair para oito. Veja quem segue na disputa:

Sthe Matos

Marina Ferrari

Rico Melquiades

MC Gui

Arcrebiano

Dynho Alves

Solange Gomes

Mileide Mihaile (está na roça)

Aline Mineiro

Quando será a final do programa?

A grande final da Fazenda 2021 está marcada para o próximo dia 16 de dezembro, próxima quinta-feira, às 22h45 (horário de Brasília), tanto na Record TV quanto no PlayPlus. Até o último dia, muita coisa vai rolar e promete esquentar o clima entre os famosos confinados.

Concorrendo ao prêmio de R$ 1,5 milhão, apenas 4 participantes vão restar na final. Para reduzir o elenco e chegar ao quarteto de finalistas, a produção da Fazenda 2021 preparou eliminações duplas e vai eliminar metade do elenco em apenas dois dias.

A última votação da Fazenda será no R7, assim como já acontece nas eliminações da semana. Mas, nesse caso, o público deverá votar em quem merece o prêmio máximo.