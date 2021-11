R7 votação + enquete a Fazenda: como votar agora?

Uma página com as fotos e nomes das participantes será exibida com as opções de voto e, nesse momento, é só escolher quem deve ficar no programa e confirmar o voto.

Para participar da enquete a Fazenda no R7 não é preciso de nenhum cadastro. Basta acesso à internet e uma peoa para defender.

Parcial da enquete aponta quem vai sair da Fazenda 2021

De acordo com o público do DCI, que votou na enquete a Fazenda 2021 desta semana, Valentina Francavilla é quem deve sair do reality da Record TV. Na pergunta ‘quem deve ficar?’, a ex-assistente de palco do Programa do Ratinho recebeu apenas 13,14% na parcial do começo da noite desta quinta-feira (18).

A pergunta é a mesma feita pela produção da Fazenda 2021 no R7.com.

Na última parcial do DCI antes da eliminação, o nome mais popular da noite é Solange Gomes, com 43,37% dos votos. A peoa está em sua terceira roça e, caso o resultado da enquete a Fazenda se confirme, irá garantir mais uma semana na disputa.

Aline Mineiro, que também está na berlinda, recebeu 43,28% dos votos. Tecnicamente, Aline e Solange estão empatadas na posição de favoritas do público do DCI na decisão desta semana.

O resultado se repete na enquete do UOL sobre a Fazenda 2021. Por lá, Valentina deixará a competição com pouco mais de 13% dos votos.