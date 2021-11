Votação da enquete: quem ganha A Fazenda 2021?

A competição por R$ 1,5 milhão está movimentando as noites da Record TV e, com o passar das semanas, as torcidas pelos confinados está cada vez mais forte. Com os últimos acontecimentos em mente, participe da enquete quem ganha a Fazenda 2021 e opine sobre o programa.

Enquete quem ganha a Fazenda 2021?

Aline Mineiro – Enquete quem ganha a Fazenda 2021?

Namorada de Léo Lins, peoa tem 30 anos, é influenciadora digital e ex-panicat. Na Fazenda 2021, Aline tem sido próxima de Dayane, Valentina e Rico. Nesta semana, no entanto, o relacionamento da famosa com Dayane azedou e a peoa chorou ao descobrir que a amiga fez fofoca sobre ela pelas costas.

Arcrebiano – Enquete quem ganha a Fazenda 2021

O ex-BBB e ex-No Limite tem se mostrado um dos nomes mais polêmicos do programa. Bil tem 29 anos, é do Espírito Santo e, na Fazenda 2021, é o participante que perdeu mais seguidores durante o confinamento.

Dynho Alves

Dançarino e coreógrafo, o peão de 26 anos é marido de MC Mirella e, enquanto participante do reality da Record TV, já protagonizou atritos com Dayane Mello e foi acusado de agressão por Rico Melquiades. Na ocasião, o peão foi para cima de Rico e precisou ser contido pelos colegas de confinamento.

Dayane Mello – Enquete quem ganha a Fazenda 2021

Modelo de 32 anos é polêmica e, nas redes sociais, frequentemente aparece como favorita na enquete de quem ganha a Fazenda 2021. A peoa, que é famosa na Itália, é próxima de Aline, Valentina e Rico, mas polemizou ao protagonizar um atrito com os amigos no programa. Em uma das cenas mais comentadas das redes, Dayane prometeu cortar laços com os amigos.

Erasmo Viana

Ex-marido de Gabriela Pugliesi tem 36 anos e é influenciador digital. No reality, já viveu polêmicas, brigou com Rico e foi cancelado nas redes sociais por criticar o beijo lésbico entre Aline e Dayane e elogiar o presidente Jair Bolsonaro.

MC Gui

Funkeiro de 23 anos é um dos nomes que mais movimenta o programa. Ele já viveu atritos com a maioria dos confinados e, embora não tenha sido fazendeiro ainda, já voltou de uma roça – a que eliminou Tati Quebra Barraco. Quando foi salvo da roça, MC Gui ganhou uma queima de fogos que dividiu opiniões nas redes sociais.

Solange Gomes – Enquete quem ganha a Fazenda 2021

Solange foi uma das beldades da Banheira do Gugu, no Domingo Legal. Ela é briguenta e tem protagonizado uma verdadeira guerra com Rico Melquiades no reality. Em uma das ocasiões, ela chamou o amigo de Carlinhos Maia de feio e, na outra, prometeu que ‘rasgaria a cara dele’ fora do programa.

Tiago Piquilo

Cantor sertanejo de 37 anos, Tiago faz parte da dupla ‘Hugo & Tiago’ e tem uma carreira sólida fora do confinamento. Dentro do programa, ele não é uma pessoa de muitos atritos, mas protagonizou uma briga com Sthe Matos e virou um dos alvos da fazendeira da semana e suas amigas, como Mileide.

Gui Araújo

Influenciador digital, Gui participou do De Férias com o Ex, da MTV, e foi namorado de Anitta. Na Fazenda 2021, já vestiu o chapéu de fazendeiro por duas vezes e esteve na berlinda também por duas vezes. Nesta semana, o peão de 34 anos criticou Rico por comemorar a permanência no programa.

Valentina Francavilla – Enquete quem ganha a Fazenda 2021

Atriz de 41 anos foi assistente de palco do Programa do Ratinho por quase uma década, onde ficou famosa por falar italiano com o apresentador. Na Fazenda 2021, ela tem ficado próxima de Dayane, Aline e Rico, mas vive um relacionamento de amor e ódio com os amigos.

Mileide Mihaile

Seguida por mais de 4 milhões de internautas no Instagram, ela é ex de Wesley Safadão e, na Fazenda, foi acusada de ser ‘amiga do povo’ e ‘prefeita’. A peoa, embora tenha um bom relacionamento com todos os participantes, já protagonizou uma briga com Dayane. Ela nunca foi para a roça, mas já ganhou uma das provas de fogo da edição.

Peoa apareceu como a favorita na enquete do UOL sobre quem ganha a Fazenda 2021.

Sthe Matos

Vencedora da dinâmica do paiol para entrar na competição, a baiana de 21 anos é natural de Salvador e fez carreira como influenciadora digital. No programa é bastante próxima de Mileide. Nesta semana, Sthe é a fazendeira.

Rico Melquiades – Enquete quem ganha a Fazenda 2021

O participante mais barraqueiro da edição é influenciador digital e humorista, amigo do influencer Carlinhos Maia. Ele é um dos maiores alvos do programa. Na última roça, contra Tati Quebra Barraco e MC Gui, ele recebeu mais de 63% dos votos.

Marina Ferrari

Empresária dona de uma bem-sucedida loja em Maceió, Marina conquistou as redes e é seguida por 4,2 milhões de usuários que acompanham seus conteúdos de moda e beleza.

Tati Quebra Barraco foi a sexta eliminada do programa

A sexta roça do reality tirou Tati Quebra Barraco da enquete de quem deve ganhar a Fazenda 2021. A funkeira deixou o programa ao enfrentar Rico Melquiades e MC Gui na berlinda e recebeu apenas 15,78% dos votos. A porcentagem coloca Tati na segunda posição na lista de maiores rejeições da edição até essa semana.

Veja ranking das porcentagens da Fazenda 2021:

01: Lary Bottino (9,61% dos votos)

02: Tati Quebra Barraco (15,78% dos votos)

03: Victor Pecoraro (22,82% dos votos)

04: Mussunzinho (23,52% dos votos)

05: Liziane Gutierrez (26,15% dos votos)

06: Erika Schneider (30,24% dos votos)