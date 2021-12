Votação R7 da Fazenda: votar para eliminar MC Gui, Aline, Bil ou Sol

A roça especial 1 da Fazenda 2021 está formada e, desta vez, o risco de eliminação está entre MC Gui, Aline, Bil ou Solange. Na segunda-feira, 13 de dezembro, dois participantes darão adeus ao cobiçado prêmio de R$1,5 milhão que será entregue na grande final. Veja como participar da votação oficial do R7 e ajudar a decidir quem será o eliminado da semana.

Votação R7 – A Fazenda 2021

MC Gui, Aline, Bil e Solange são os nomes que estão na roça. A eliminação de um deles será nesta segunda-feira, dia 13 de dezembro, e a votação para essa decisão já está aberta. Para escolher o eliminado, é preciso responder a pergunta ‘Quem você quer que fique em A Fazenda 2021?’. O participante menos votado, ou seja, aquele que tiver o menor apoio na votação do R7, deixará a competição.

Para votar, basta acessar o portal oficial da Record TV: www.r7.com. Por lá, procure a aba da Fazenda 2021, localize a votação e escolha seu favorito entre os roceiros da semana. É só clicar na foto de seu roceiro favorito e confirmar o voto.

Em alguns dos casos, a votação no R7 também pede para que o fã clique no botão ‘Sou Humano’. Ele serve para evitar que robôs sejam programados para votar em um dos peões e trapacear no resultado. Assim, a Record TV evita que a eliminação seja manipulada por hackers. Para participar da votação no R7 não é preciso de nenhum cadastro.

VOTE EM QUEM FICA NA FAZENDA 2021

Final A Fazenda

A grande final da Fazenda 2021 está marcada para a próxima quinta-feira, dia 16 de dezembro e para chegar ao grande dia com apenas 4 participantes, o programa vai realizar roças duplas. Para esquentar as dinâmicas, parte do elenco voltará para uma lavação de roupa suja daquelas.

Segunda-Feira (13): Eliminação dupla e formação de mais uma roça dupla. Vão restar 6 participantes.

Terça-Feira (14): Eliminação dupla. Vão restar 4 participantes, que serão os finalistas da edição

Quarta-Feira (15): Reencontro de todos os participantes para a lavação de roupa suja e última festa da edição.

Quinta-Feira (16): Grande final da Fazenda com anúncio do vencedor.

Para assistir a última semana de A Fazenda 2021 ao vivo e pelo celular, basta entrar no PlayPlus, existem duas opções: a conta gratuita e a conta grátis. No modo gratuito, o usuário tem acesso ao mesmo sinal da TV aberta.