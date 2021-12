Votação R7 a Fazenda: votar para eliminar Rico, Solange, Dynho ou Sthe

A roça 2 especial da última semana da Fazenda 2021 está oficialmente aberta e Rico, Solange, Dynho e Sthe correm o risco da eliminação. Na terça-feira, 14 de dezembro, dois dos participantes serão eliminados e darão adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão que será dado ao nome mais votado da final. Saiba como participar da votação da Fazenda no R7 e ajudar a definir o time de finalistas do programa.

Votação R7 – A Fazenda 2021

A votação para definir os dois eliminados entre Rico, Solange, Dynho ou Sthe já está aberta e a todo vapor no R7, o portal oficial da Record TV na internet. Para ajudar a escolher os eliminados e definir o restante dos finalistas do reality, basta responder a pergunta “Quem você quer que fique em A Fazenda? 2021”. Os dois participantes menos votados, aqueles que tiverem o menor apoio do público, deixarão o confinamento e darão adeus ao reality na última semana.

Para votar, é preciso acessar o portal oficial da Record TV: www.r7.com. Por lá, procure a aba da Fazenda 2021, localize a votação e escolha seu favorito entre os roceiros da semana. É só clicar na foto de seu roceiro favorito e confirmar o voto.

Em alguns dos casos, a votação no R7 também pede para que o fã clique no botão ‘Sou Humano’. Ele serve para evitar que robôs sejam programados para votar em um dos peões e trapacear no resultado. Assim, a Record TV evita que a eliminação seja manipulada por hackers. Para participar da votação no R7 não é preciso de nenhum cadastro.

VOTAÇÃO DA ENQUETE A FAZENDA 2021

4 participantes vão disputar a final

A grande final da Fazenda 2021 vai acontecer na quinta-feira, 16 de dezembro. O programa vai ao ar, ao vivo, às 22h45 (horário de Brasília), tanto na Record TV quanto no PlayPlus.

Com as duas eliminações que acontecerão nesta terça-feira (14), apenas 4 participantes restarão no reality. O quarteto final vai disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão em uma última votação da Fazenda no R7 na qual o público deverá escolher qual dos peões merece embolsar o prêmio final.

VEJA O CRONOGRAMA DA FINAL DA FAZENDA 2021:

Terça-Feira – 14 de dezembro: Eliminação de 2 participantes + Abertura da votação final da Fazenda 2021 no R7.

Quarta-Feira – 15 de dezembro: Última festa da Fazenda com a presença de todos os eliminados.

Quinta-Feira – 16 de dezembro: Grande final.

Quando será a final do programa?

A grande final da Fazenda 2021 está marcada para o próximo dia 16 de dezembro, próxima quinta-feira, às 22h45 (horário de Brasília), tanto na Record TV quanto no PlayPlus. Até o último dia, muita coisa vai rolar e promete esquentar o clima entre os famosos confinados.

Concorrendo ao prêmio de R$ 1,5 milhão, apenas 4 participantes vão restar na final. Para reduzir o elenco e chegar ao quarteto de finalistas, a produção da Fazenda 2021 preparou eliminações duplas e vai eliminar metade do elenco em apenas dois dias.

A última votação da Fazenda será no R7, assim como já acontece nas eliminações da semana. Mas, nesse caso, o público deverá votar em quem merece o prêmio máximo.

Acompanhe os resultados parciais da Fazenda 2021 no DCI e fique por dentro do andamento da opinião popular sobre a final da Fazenda 2021.