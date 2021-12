Votação R7 + Enquete Final A Fazenda 2021: quem ganha?

A disputa para eleger o campeão da Fazenda termina nesta quinta (16), então vote na Enquete Final A Fazenda 2021 e fique por dentro das porcentagens da votação do público. Rico, Solange, Arcrebiano ou Marina, quem vai levar o prêmio de R$ 1,5 milhão?

Dos 21 participantes, somente 4 peões chegaram ao último dia de A Fazenda 2021 após três meses de confinamento. Rico Melquiades, Solange Gomes, Bil Araújo e Marina Ferrari se consagraram como os favoritos e chegaram a votação da final.

Rico: O participante que mais cresceu nas redes sociais durante o reality, Rico é humorista, de Alagoas, amigo de Carlinhos Maia e tem 30 anos de idade. Na Fazenda 2021 é um dos favoritos.

Solange: Peoa foi uma das musas da Banheira do Gugu e ganhou espaço no carnaval carioca. Ela é briguenta e tem protagonizado uma história de amor e ódio com Rico Melquiades. Sol nunca foi fazendeira ou ganhou uma prova, mas tem o apoio do público entre os participantes da Fazenda 2021.

Arcrebiano: Ex-BBB e ex-No Limite, Bil é influenciador digital, modelo e tem 29 anos. O participante é considerado um dos favoritos por causa da maneira de jogar.

Marina: Empresária, Marina tem mais de 4,2 milhões de seguidores nas redes sociais e construiu uma carreira no ramo da beleza e estética online.

Como está a votação da Fazenda agora?

A parcial da enquete UOL, consultada às 18h30 desta quinta-feira, apontava de Rico campeão da Fazenda 2021 com folga sob os demais peões. Arcrebiano surgiu em 2º lugar, Solange em 3º e Marina na 4ª posição. Ao todo foram 43.509 mil votos até o horário checado.

Rico: 56,23%

Arcrebiano: 31,64%

Solange 6,38%

Marina 5,75%

Na parcial da Enquete Final A Fazenda 2021 do DCI, o público do portal também dá a Rico a vitória da 13ª edição do reality.

Rico 57.33%

Bil 33.88%

Solange 5.14%

Marina 3.64%

Total de votos: 240.278 mil votos

A enquete do DCI mede a preferência dos leitores, mas não tem valor de amostragem científica e também não interfere no andamento do programa. Quer ter ideia de quem vai ganhar o programa? Continue participando da votação R7.

Como foi a Fazenda 2021?

Todas as roças da edição: salvos e eliminados

Primeira semana: Nego do Borel e Solange Gomes (salvos) | Liziane Gutierrez (eliminada)

Segunda semana: Arcrebiano e Dayane Mello (salvos) | Mussunzinho (eliminado)

Terceira semana: Dayane Mello e Tiago Piquilo (salvos) | Erika Schneider (eliminada)

Quarta semana: Gui Araújo e Aline Mineiro (salvos) | Victor Pecoraro (eliminado)

Quinta semana: Gui Araújo e Valentina Francavilla (salvos) | Lary Bottino (eliminada)

Sexta semana: Rico Melquiades e MC Gui (salvos) | Tati Quebra Barraco (eliminada)

Sétima semana: Rico Melquiades e Solange Gomes (salvos) | Erasmo Viana (eliminado)

Oitava semana: Dayane Mello e Sthe Matos (salvos) | Tiago Piquilo (eliminado)

Nona semana: Aline Mineiro e Solange Gomes (salvas) | Valentina Francavilla (eliminada)

Décima semana: Dayane Mello e Arcrebiano (salvos) | Gui Araújo (eliminado)

11ª semana: Solange Gomes e Marina Ferrari (salvas) | Dayane Mello (eliminada)

12ª semana: Aline Mineiro e Solange Gomes (salvas) | Mileide Mihaile (eliminada)

Roça especial 1: Marina Ferrari e Arcrebiano (finalistas) | Mc Gui e Aline Mineiro (eliminados)

Roça especial 2: Rico Melquiades e Solange Gomes (finalistas) | Sthe Matos e Dynho Alves (eliminados)

A votação R7 para definir o grande vencedor da Fazenda 2021 entre Marina, Bil, Rico e Solange. A decisão está nas mãos do público e a votação para definir o final da Fazenda 2021 está a todo vapor no R7, o portal oficial da Record TV na internet. Para escolher o vencedor e definir todo o ranking da final do reality, basta responder a pergunta ‘Quem deve vencer a Fazenda 2021?’. O participante mais votado, aquele que tiver o maior apoio do público, deixará o confinamento com o prêmio maior.

Para votar, é só acessar o portal oficial da Record TV: www.r7.com. No site, é só encontrar a página da Fazenda 2021, localizar a última votação do programa e apoiar o seu peão favorito. Para escolher, basta clicar clicar na foto do finalista favorito e confirmar o voto.

Em alguns dos casos, a votação no R7 também pede para que o fã clique no botão ‘Sou Humano’. Ele serve para evitar que robôs sejam programados para votar em um dos peões e trapacear no resultado. Assim, a Record TV evita que a eliminação seja manipulada por hackers.

Quem deve ir para a final? Vote na última enquete a Fazenda 2021 no DCI antes do resultado oficial da votação R7.