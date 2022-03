Enquete BBB 22 Gshow: resultado parcial da votação de amanhã (15/3)

Vinicius, Gustavo e Pedro Scooby estão no paredão do Big Brother Brasil 2022 e um deles será eliminado amanhã, terça-feira, 15 de março. Mas quem deixará o confinamento do reality? Confira os números da Enquete BBB 22 Gshow e fique por dentro dos resultados da oitava berlinda.

Enquete BBB 22 Gshow

VOTE EM SCOOBY, GUSTAVO OU VINICIUS

A enquete BBB 22 Gshow – onde é feita a votação oficial – foi aberta na noite de domingo e segue até o ao vivo do reality, na terça-feira, 15 de março, mas já mostra eliminação de Vinicius. O membro do Lollipop dá passos para manter a má sorte do quarto e ser eliminado, enquanto Scooby e Gustavo devem continuar no reality.

A saída de vinicius é confirmada em diversos cenários, começando pela enquete UOL. No portal, o jovem tem 72,50% das intenções dos votos, seguido pelos 20,70% e 6,80% de Gustavo e Pedro Scooby, respectivamente. Para chegar a esse resultado foram somados mais de 126 mil votos até às 17 horas de segunda, 14, véspera da decisão final.

Quem está no paredão do BBB 22

Pedro Scooby: o surfista de 33 anos enfrenta seu primeiro paredão após ser indicado pelo líder Lucas. Na justificativa, o brother criticou a postura do esportista que não estaria levando o reality a sério, e os dois acabaram protagonizando uma discussão. Scooby é casado com a modelo Cintia Dicker e tem 3 filhos, frutos de seu relacionamento com Luana Piovani.

Vinicius: o bacharel de direito, de 24 anos, enfrenta seu primeiro paredão do BBB 22. Na casa, sua trajetória ficou marcada pela relação com Eliezer e também por fazer parte do grupo Lollipop, composto por Jade, Larissa, Eslovênia e Bárbara.

Gustavo: o paranaense enfrenta seu novo paredão após ser puxado por Eliezer. O participante vindo da casa de vidro do BBB 22 mantém uma relação com Laís e já fez algumas movimentações no jogo.

Votação Gshow

A votação do BBB 22 continua aberta e para defender o seu participante acesse o site www.gshow.globo.com, e então basta localizar a enquete oficial da berlinda com a votação da semana. Ao clicar na enquete, as três opções de possíveis eliminados serão mostradas com nome e foto. O próximo passo de como votar no BBB 22 é clicar em uma das opções e, depois, apertar em “Sou Humano” para processar o voto. A mensagem de confirmação da Rede Globo deverá ser exibida na sequência.

Não existe limite de votos: o usuário com cadastro ativo pode votar quantas vezes quiser enquanto a enquete permanecer aberta.

O resultado da votação do BBB 22 será revelado no programa da terça-feira, 15 de março. O BBB está previsto para começar às 22h15 (horário de Brasília), logo depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’. Além da eliminação, o programa também contará com o resumo da semana e mais um episódio do ‘Cat BBB’ com Dani Calabresa.

O reality será transmitido na TV e na internet. Para assistir no GloboPlay é preciso ter uma conta no serviço de streaming da emissora. Por lá, existem dois formados: o mesmo sinal da TV aberta e os sinais das câmeras exclusivas espalhadas dentro do confinamento, no estilo pay-per-view.

Leia também:

Aproveite e siga o DCI no Google News