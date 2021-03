Como está a votação do BBB 21 agora: veja a parcial do paredão

Porcentagem BBB 21 paredão – Hoje, terça-feira (30), é dia de eliminação no programa, o reality show está marcada para começar às 22h40 e ter 1 hora e 20 minutos de duração, de acordo o cronograma oficial da TV Globo. Enquanto aguardamos pela edição ao vivo desta noite, a pergunta que não para de surgir é: como está a votação do BBB 21 agora? Apesar do site oficial do reality show não divulgar estimativas, conseguimos saber quem tem mais chances de ser o eliminado da semana ao analisarmos as parciais de enquetes. Confira quem entre Sarah, Rodolffo e Juliette tem mais chances de deixar o confinamento hoje:

Enquete – Quem está na frente para sair do BBB 21?

Segundo como está a votação do BBB 21 agora na enquete do Jornal DCI “Quem deve sair”, Sarah é a participante com mais chances de se despedir do confinamento do reality show hoje. A brasiliense está com 49,42% dos votos da enquete, enquanto Rodolffo aparece na segunda colocação com 46,60%. Juliette está longe da zona de perigo e tem apenas 3,99%.

Apesar de agora a votação do BBB 21 estar mostrando a eliminação da sister, a consultora de marketing está com uma porcentagem menor de votos na consulta do fim da manhã desta terça (30) do que mostrava a enquete na consulta feita na manhã de ontem, segunda (29). O que significa que a participante tem chances na briga contra Rodolffo para ver quem sai do BBB 21. Na manhã de segunda, Sarah tinha 50,43% dos votos da enquete e o sertanejo 42,90%, o que mostra que a porcentagem diminuiu para a brasilense e aumentou em mais de 3% para o goiano. Será que teremos uma surpresa no paredão desta semana?

Gshow – Como votar para eliminar?

Para votar em Juliette, Rodolffo ou Sarah você precisa ter um cadastro no site oficial do reality show, o Gshow. É possível se registrar usando um e-mail ou conta do facebook, após feito isso você ganha um login e uma senha no portal. Já logado no site vá até a aba “Paredão: vote para eliminar” e clique no brother ou sister que você quer indo embora. Após selecionar o participante, é necessário confirmar o voto.

O Gshow não mostra como está a votação do BBB 21 em tempo real, o anúncio oficial da porcentagem que cada brother recebeu no paredão só é anunciado durante o programa ao vivo diário.