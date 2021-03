Enquete BBB 21: entre Sarah e Rodolffo, quem deve sair?

Sarah, Rodolffo e Juliette estão no nono paredão desta edição do Big Brother, mas a briga para ver quem sai do BBB 21 está entre o sertanejo e a consultora de marketing, que disputam nos primeiros lugares de mais votados nas parciais das enquetes que temos visto até agora. Quem entre os dois você gostaria de ver saindo do reality show? Vote na enquete BBB 21 e conte pra gente!

Como foi a formação de paredão?

Juliette foi a indicada do líder e por isso não teve direito de participar da prova bate e volta da semana, mas pôde puxar Rodolffo para o paredão, já que ganhou um contra golpe. Sarah caiu na berlinda por ser a mais votada da casa e também pôde contra golpear, a sister puxou Thaís. Vote na enquete BBB 21 do DCI.

Após a noite de votação, foi realizada uma prova bate e volta com três rodadas, Rodolffo ficou na frente da disputa o tempo todo, mas Thaís teve mais sorte e conseguiu vencer a prova e escapar da berlinda. Vote na enquete BBB 21 e diga quem você quer ver saindo do Big Brother.

Como está a votação do BBB 21?

Por enquanto, o que aponta a parcial da enquete do Jornal DCI “Quem deve sair” é que Sarah será a eliminada da semana, a sister soma mais da metade dos votos, 50,43%. No entanto, a briga não está perdida para a brasiliense, já que o sertanejo está com 42,90% até o momento, o que significa que o jogo pode virar. Juliette está na última posição da parcial, por ter apenas 6,67% dos votos. Confira a enquete “Quem deve sair” aqui e vote na enquete BBB 21 sobre quem você prefere fora do programa, Sarah ou Rodolffo.

Sarah mentiu para Rodolffo?

O que causou o atrito entre a dupla durante a formação de paredão foi um acontecimento da semana em que Gilberto foi líder no reality show. O doutorando em economia contou para Sarah que votaria em Rodolffo e a sister concordou com a visão do brother que o sertanejo tinha grandes chances de sair, mas não avisou ao amigo, Rodolffo, que ele estava na mira do pernambucano. Vote na enquete BBB 21.

Além disso, o que fez o sertanejo acusar Sarah de traição foi por conta de uma conversa que teve com a brasiliense, pouco antes da noite de votação, em que o brother falou sobre jogo e como escapar do paredão, e Sarah disse que votaria em Viih Tube para tentar livrar o cantor da berlinda, mesmo sabendo que ele iria de qualquer jeito pelo líder Gilberto. Além disso, em papo com o pernambucano, Sarah disse para o amigo não avisar Rodolffo que ele seria o alvo da noite. Vote na enquete BBB 21 do DCI.

Rodolffo acabou descobrindo tudo e na noite da formação do nono paredão da edição, o sertanejo votou em Sarah e acusou a dupla de traição, já que segundo ele, os dois faziam parte de suas amizades e prioridades na casa. Vote na enquete BBB 21 e diga quem deve sair, Sarah ou Rodolffo.

