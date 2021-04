Enquete BBB 21: Gil, Fiuk ou Caio, quem deve sair?

Quem está no paredão? Gil, Fiuk e Caio estão no paredão do BBB21 e vão precisar da ajuda do público para continuar no jogo pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Mas entre os três já emparedados, quem deve sair na terça-feira? Vote na enquete BBB 21 e veja a votação em tempo real como está a porcentagem de eliminação de terça 20/04.

É real final do programa e a dinâmica da semana foi diferente. A líder Viih Tube indicou duas pessoas ao paredão: Gil e Fiuk. Já o anjo Camilla de Lucas foi autoimune, portanto, ela não ficou de fora da votação.

Quem estava disponível eram: Juliette, Caio, Arthut, Pocah e João. A votação da casa levou a prova do bate e volta os dois mais votados para formar o paredão triplo.

Votação BBB21

Enquete BBB 21 paredão – Quem está no paredão?

Gilberto – o economista foi parar no paredão pela indicação pela líder Viih Tube. Ele estava no mostro da semana e foi uma opção da sister.

Fiuk – assim como Gil, o cantor foi indicado pela líder. Por isso, ele não pode participar da prova bate e volta.

Caio – o fazendeiro vai enfrentar mais um paredão. Ele foi um dos mais votados pela casa e acabou indo para a berlinda por desempate da líder.

Enquete BBB 21 – Votação Gshow – Porcentagem

A votação da enquete BBB21 pela votação no gshow começa no domingo, dia 18 e vai até terça, 20. Para participar, é preciso ter uma conta Globo. O cadastro é simples e gratuito, e também pode ser feito com a sua conta do Facebook ou do Google. O cadastramento precisa ser realizado apenas uma vez e vale para futuras votações.

Veja a programação:

Segunda-feira (19/04): jogo da discórdia;

Terça-feira (20/04): dia de eliminação no Big Brother Brasil;

Quinta-feira (22/04): Escolha do novo líder;

Sexta-feira (23/04): prova do anjo;

Sábado (24/04): dia de festa;

Domingo (24/04): lá vem paredão.

