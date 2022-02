Enquete BBB 22: a líder Jade Picon deve indicar quem ao paredão?

Vote na enquete do BBB 22 no DCI e opine sobre quem deve ser o alvo do líder desta semana. O participante votado vai direto para o paredão.

Jade Picon ganhou a Prova do Líder desta semana e terá que mandar um dos participantes do BBB 22 para a berlinda. Quem deve ser o alvo do líder e ir direto para o paredão? Vote na enquete BBB 22 no DCI e opine sobre o futuro dos participantes.

A formação do paredão está marcada para o próximo domingo, 13 de fevereiro. O programa será ao vivo, às 23h10 (horário de Brasília), na TV Globo e Globoplay.

Além do líder, o imunizado pelo líder também não poderá ir para o paredão.

A eliminação será a 4ª da edição e o público definirá quem fica e quem sai na enquete do BBB 22 que acontece no GShow.

Enquete BBB 22 – Jade vai colocar quem no paredão?

Como será formado o paredão?

O 4º paredão do reality mais famoso do país será formado no próximo domingo, 13 de fevereiro. A dinâmica da semana foi anunciada por Tadeu Schmidt nesta quinta-feira, 10 de fevereiro, e será bastante movimentada. Assim como já aconteceu nas semanas anteriores, inicialmente quatro participantes vão para o paredão, mas apenas três deles vão correr o risco da eliminação.

Nesta semana, o anjo será duplo e deverá imunizar um participante – em conjunto. Depois, a líder vai indicar um dos participantes direto para a berlinda antes dos confinados irem até o confessionário para definir o segundo participante emparedado. Caso os participantes da Casa de Vidro entrem para o reality, Larissa e Gustavo terão que votar em uma única pessoa – como dupla – em aberto na sala.

Depois que Tadeu Schmidt anunciar quem foi o mais votado da casa, acontecerão dois contragolpes. Tanto o indicado do líder quanto o mais votado da casa terão que puxar um rival para a berlinda. Os emparedados – exceto indicado do líder – vão fazer a prova bate e volta. Quem ganhar, escapa da berlinda.

Casa de Vidro: como será a dinâmica?

A Casa de Vidro do BBB 22 vai estrear na sexta-feira, 11 de fevereiro. Dois participantes foram anunciados para a Casa de Vidro deste ano: Larissa e Gustavo. A dinâmica desta vez será diferente por conta da pandemia de Covid-19 e a casa de vidro será dentro da academia do reality. Os participantes terão contato com os confinados, mas só poderão se misturar a partir de domingo.

O público deve votar se a dupla deve ou não entrar para o confinamento.

Quem nunca foi para o paredão?

No BBB 22, três paredões já foram resolvidos no BBB 22. Neles, alguns nomes já se repetiram, embora a maioria dos participantes ainda não tenha ido para nenhuma das enquetes do BBB 22 pela eliminação. Veja quem ainda não foi para nenhum paredão:

Laís

Eliezer

Eslovênia

Lucas

Bárbara

Vinícius

Pedro Scooby

Brunna Gonçalves

Paulo André

Maria

Jade Picon

Linn da Quebrada

Tiago Abravanel

Parcial da enquete do BBB 22 indica os mais odiados da casa

De acordo com a enquete do BBB 22 publicada no DCI, Bárbara é a participante mais odiada do reality nesta semana. Ela foi apontada como a mais odiada pelo público com 45,80% dos votos, assumindo o topo do ranking.

Ela é seguida por Jade Picon, que aparece na segunda posição com 13,03% dos votos, e Maria, que recebeu 9,24% dos votos e está na terceira posição. Completa o Top 5 as participantes Eslovênia, com 5,46% dos votos, e Brunna Gonçalves, que foi indicada como a mais odiada com 5,04% dos votos.

Os participantes que estão nas posições mais confortáveis são Paulo André, Pedro Scooby, Lucas, Eliezer e Linn da Quebrada. Todos ficaram com menos de 1% na parcial consultada nesta quinta-feira, 10 de fevereiro.

