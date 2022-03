Enquete BBB 22: a líder Linn deve mandar quem para o paredão?

Linn da Quebrada venceu a prova do líder do Big Brother Brasil. A rainha da semana terá que indicar um colega ao paredão no próximo domingo. Com o jogo cada vez mais afunilado, o brother terá que fazer uma escolha assertiva. Vote na enquete BBB 22 e dê o seu palpite sobre quem deve ser escolhido.

Enquete BBB 22 – Quem vai ser indicado pela líder Linn

Enquete BBB 22: Linn deve mandar quem para o paredão? GUSTAVO

ARTHUR

PAULO ANDRÉ

PEDRO SCOOBY

JESSI

ELIEZER

NATÁLIA

LUCAS

ESLOVÊNIA

DOUGLAS Vote

A berlinda será formada no domingo e a eliminação ocorre na próxima terça-feira. A saída de mais um participante marca a formação do top 10 do BBB 22.

Dinâmica da semana

Na dinâmica da semana do BBB 22, anjo imuniza uma pessoa e o líder indica outra, como de costume. A novidade fica na votação da casa. Os dois mais votados no confessionário vão ao paredão, mas apenas o primeiro terá direito a um contragolpe.

Se caso duas pessoas empatarem no primeiro lugar, as duas devem dar o contragolpe, em consenso, no confessionário. Qualquer outro empate acima de duas pessoas em primeiro lugar, o líder terá que escolher quem ele quer salvar do paredão, até que sobrem apenas dois emparedados. Eles terão que decidir em consenso o contragolpe.

O mesmo ocorre caso haja empate no segundo lugar. O líder vai escolher quem ele quer salvar, até que sobre apenas um emparedado. Os dois mais votados da casa e o indicado no contragolpe disputam a prova bate-volta.

Quando acaba o BBB 22

Na próxima semana, o programa entra em sua reta final. Na terça-feira, vão restar apenas dez participantes na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão e um carro 0km.

Como é de costume, o jogo é acelerado nas duas semanas finais. São realizadas mais de uma prova do líder por semana, além de serem formados mais paredões em pouco tempo. O cronograma da reta final ainda não foi liberado pela emissora, mas pode-se esperar um formato parecido com os últimos anos.

O BBB 22 está programado para terminar em 26 de abril, completando 100 dias de exibição. Atualmente, os brothers estão divididos em três grupos rivais. Os Lollipopers, agora apenas com Eliezer e Eslovênia; o grunge, com Arthur Aguiar, Paulo André, Douglas Silva e Pedro Scooby; e as comadres, trio formado por Linn da Quebrada, Natália e Jessilane. Ainda há Lucas e Gustavo que não pertencem a nenhum grupo.

