Enquete BBB 22: Arthur, Bárbara ou Natália, quem deve ficar?

Vote na enquete do BBB 22 no DCI e opine sobre o programa.

Arthur estão no quarto paredão do Big Brother Brasil e correm o risco da eliminação ainda nesta semana. Participe da enquete BBB 22 do DCI e vote em quem merece uma segunda chance para ficar no reality.

O resultado oficial da votação será divulgado na terça-feira, 15 de fevereiro.

A votação do público para a eliminação da vez fica aberta até minutos antes da eliminação. Dois emparedados serão salvos e um deles deixar o confinamento, sendo o quarto eliminado do reality.

Os votos computados para o resultado oficial da enquete BBB 22 acontecem no GShow, o portal de entretenimento da emissora.

Enquete BBB 22 – Quem deve ficar?

Quem votou em quem no paredão do BBB

Nesta semana, a votação entre os participantes aconteceu inteiramente dentro do confessionário. Veja quem votou em quem:

Jade Picon (líder) votou em: Arthur Aguiar

Tiago Abravanel votou em: Natália

Laís votou em: Natália

Jessilane votou em: Pedro Scooby

Eliezer votou em: Natália

Eslovênia votou em: Natália

Lucas votou em: Tiago Abravanel

Bárbara votou em: Lucas

Natália votou em: Laís

Vinícius votou em: Natália

Arthur Aguiar votou em: Laís

Pedro Scooby votou em: Linn da Quebrada

Brunna Gonçalves votou em: Natália

Paulo André votou em: Linn da Quebrada

Maria votou em: Pedro Scooby

Linn da Quebrada votou em: Pedro Scooby

Douglas Silva votou em: Laís

Larissa e Gustavo votaram em: Brunna Gonçalves

Com 6 votos, Natália foi para o paredão como o nome mais rejeitado da casa. Também estão no paredão: Arthur, que foi o voto do líder, e Bárbara, que acabou na berlinda depois de ser puxada pelo emparedado Arthur.

Votação BBB 22 Gshow

A enquete oficial do BBB 22 é feita, exclusivamente, no portal do Gshow – o site de entretenimento da Globo. Visitando o endereço oficial do portal, o www.gshow.globo.com, o usuário deve criar um cadastro simples na plataforma, usando nome e e-mail.

De forma simples, fácil e gratuita, o portal aceita logins do Google e Facebook. Feito isso, é só clicar sobre o participante escolhido e fazer a validação do ‘não sou um robô’. O voto será computado e o usuário receberá a confirmação da emissora.

