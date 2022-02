Enquete BBB 22: Arthur, Natália ou Bárbara, quem deve sair?

Arthur, Natália e Bárbara estão no paredão desta semana e vão precisar do apoio do público para permanecer no programa. Participe da enquete BBB 22 no DCI e vote em quem deve ser o eliminado da vez.

Dentre as opções desta semana, dois serão salvos e um será eliminado. Esta será a quarta eliminação da edição: Luciano, Rodrigo e Naiara Azevedo já foram eliminados.

O resultado oficial da votação do público será divulgado na terça-feira, 15 de fevereiro.

A enquete oficial do BBB 22 é feita, exclusivamente, na internet. Vote na enquete do DCI.

Enquete BBB 22 – Quem deve sair?

Enquete BBB 22: quem sai no 4º paredão? Arthur Natália Bárbara Resultados Votar

Quem está no paredão do BBB 22

Arthur: pela segunda vez seguida o ator foi parar no paredão por indicação da líder Jade.

Natália: a jovem recebeu 6 votos, a mais votada pela casa, e acabou na berlinda.

Bárbara: Bárbara foi puxada por Arthur para o paredão. Laís também foi parar na berlinda, mas se salvou na prova “bate e volta”.

A enquete oficial do BBB 22 está aberta oficialmente no GShow – portal de entretenimento da Rede Globo – e o público pode votar até o programa de terça-feira, 15 de fevereiro, quando será anunciada a eliminação da vez.

Votação GShow

Os votos são contabilizados exclusivamente por meio do Gshow, o portal de entretenimento da Rede Globo. Para participar da enquete oficial e votar no paredão da semana, basta visitar o site no endereço gshow.globo.com, localizar a enquete oficial do reality e votar no participante que deve ser o eliminado.

Entre os três emparedados, o mais votado deixará o confinamento na próxima terça-feira, 15 de fevereiro, quando acontecerá a eliminação. O programa está previsto para começar às 22h35 (horário de Brasília), logo depois de mais um episódio da novela Um Lugar ao Sol.

O BBB 22 pode ser assistido tanto na TV quanto na internet. Para ver o programa na TV, basta sintonizar no canal aberto da Rede Globo. No GloboPlay, o serviço de streaming da emissora, conta com planos a partir de R$ 24, 90 ao mês e oferece ao público tanto o acesso ao mesmo sinal da emissora quanto às câmeras exclusivas espalhadas dentro da casa, estilo Pay-per-view.

Programação

Segunda-feira (14/02): Jogo da Discórdia;

Terça-feira (15/02): Noite de Eliminação;

Quarta-feira (16/02): Festa do Líder;

Quinta-feira (17/02): Prova do Líder;

Sexta-feira (18/02): Festa com show;

Sábado (19/02): Prova do Anjo;

Domingo (20/02): Formação de Paredão.

Leia também:

Acompanhe todos os resultados parciais da enquete do BBB 22 no DCI.