Enquete BBB 22: Arthur, Paulo André ou Douglas, quem vai ganhar?

Quem deve ganhar o BBB 22? Arthur, Paulo André e Douglas disputam a grande final da temporada, mas quem ganhará o prêmio final, no dia 26, será definido pelo público. Vote na enquete BBB 22 atualizada Gshow e decida qual será o campeão do reality após a Juliette.

Como votar no BBB 22 do Gshow para ganhar?

Até agora você só votou para eliminar, mas chegou a hora de votar a favor do seu participante favorito. Cuidado para não confundir! A votação oficial aberta no Gshow permite que qualquer um tenha acesso a enquete BBB 22, porém, é obrigatório a realização de um cadastro no site para que seu voto seja computado.

Para quem nunca votou antes, mas quer ajudar um dos finalistas da temporada, é necessário ir em “entrar” na aba superior direito do Gshow e depois em “cadastre-se”. Você informará apenas três coisas: seu nome completo, data de nascimento e um e-mail válido. Depois criará uma senha a ser usada no site e pronto!

Quando estiver na enquete BBB 22 para votar em quem ganha, você precisará clicar no nome do participante em que quer votar. Não clique na foto, pois isso só ampliará a imagem do finalista, clique apenas no nome. Depois, selecione a caixinha “sou humano” da verificação de robôs e então espere pela mensagem que confirma que o voto foi validado.

A partir daí é só repetir o processo quantas vezes quiser. Não há limite de votos por conta ou IP. Você pode votar a vontade pelo celular, tablet ou computador.

Quem vai ganhar o BBB 22 – Paulo André

Paulo André foi o primeiro finalista da edição. O brother venceu a última prova da temporada, uma disputa de resistência que durou mais de 19 horas, e garantiu sua vaga na grande final. O atleta foi o único participante da edição que conseguiu alcançar o final de todas as provas de resistência da temporada.

No total, Paulo André venceu 6 provas no BBB 22. O brother foi líder três vezes e se tornou o único que conquistou este feito na atual temporada. Além disso, ele venceu 2 anjos e a última prova da imunidade, que garantia a vaga na final.

O velocista esteve em cinco paredões ao longo da temporada e em todas as berlindas foi o menos votado da semana. Na primeira vez que ele pisou em uma disputa por permanência do reality show, ele disputou contra Gustavo e Brunna, que acabou eliminada.

Depois, ele retornou para a berlinda na décima semana de programa, em que foi para o paredão contra Lucas e Scooby. Em seguida, ele esteve na décima primeira berlinda ao lado de Eslovênia e Douglas Silva, e então novamente contra Gustavo e Natália e por último no décimo sexto paredão, contra Eliezer e Gustavo.

Além do privilégio de vencer tantas disputas e voltar de vários paredões, Paulo André também foi imunizado pelo anjo mais de uma vez. O atleta ganhou o colar de Arthur Aguiar, duas vezes, e também de Pedro Scooby. Paulo André merece ganhar? Vote na enquete BBB 22 do DCI!

Quem vai ganhar o BBB 22 – Arthur Aguiar

Arthur Aguiar não entrou no BBB 22 junto aos demais participantes. O brother testou positivo para covid-19 pouco antes da estreia da temporada e por isso precisou de isolamento por mais alguns dias, até que tivesse sua entrada na casa liberada. Por isso, ele chegou com alguns dias de atraso no confinamento, acompanhado de Jade Picon e Linn da Quebrada, que também estavam com covid.

Com sorte, ele venceu ao lado de Douglas Silva a primeira prova de imunidade do camarote da temporada, assim ele conseguiu se manter na primeira semana de programa sem ter que testar o favoritismo no paredão.

Na terceira semana de programa, Arthur pisou pela primeira vez na berlinda e voltou como o menos votado. O brother havia sido indicado por Jade Picon, que até então era sua aliada, e por isso conseguiu a simpatia do público.

Na próxima semana, Jade Picon indicou novamente o brother e ele retornou de mais um paredão. Além disso, o ator conquistou muitos desafetos na casa, como Laís, e por isso começou a ganhar destaque em vários jogos da discórdia da temporada.

A popularidade de Arthur só cresceu desde então e o brother foi para foi mais três paredões e retornou de todos. Em dois de seus paredões, Arthur foi o segundo mais votado da berlinda, nos demais ele foi o menos votado.

Um dos momentos mais marcantes da trajetória de Arthur Aguiar no BBB 22 foi o paredão falso. O brother foi o vitorioso e pôde ficar por alguns dias em um quarto secreto. Ele teve o privilégio de acompanhar as câmeras do pay per view e conferir o que os colegas falavam dele. O brother retornou ao confinamento vestido de coelho da páscoa.

Participante que mais venceu a prova do anjo na edição, Arthur foi coroado com o colar da imunidade três vezes. Em nenhuma das ocasiões a dinâmica foi autoimune, assim ele imunizou Natália uma vez e Paulo André nas demais. Na liderança, Arthur conseguiu usar a coroa de chefão da casa uma vez. Vote em quem merece vencer na enquete BBB 22 do DCI!

Relembre a entrada de Arthur na casa após o paredão falso:

Quem vai ganhar o BBB 22 – Douglas Silva no BBB 22

Douglas Silva foi o primeiro líder da temporada, o brother só precisava de uma imunidade, mas acabou ganhando duas na mesma semana: ele venceu a prova de imunidade do camarote ao lado de Arthur e ainda venceu a primeira super prova da temporada, que reuniu em uma mesma disputa o vencedor do anjo e da liderança. Nesta prova, ele fez dupla com Rodrigo, Douglas conquistou o líder e Rodrigo foi coroado anjo.

Ao longo da temporada, Douglas Silva foi o único sortudo que ganhou dois carros 0km. O primeiro veículo foi prêmio da primeira prova do líder e o segundo foi fruto de uma das disputas de bate e volta da temporada. No total, Douglas foi coroado líder duas vezes e anjo uma vez. Quando ganhou o colar de imunidade, ele salvou Gustavo dos votos da casa.

Ao lado de Paulo André e Pedro Scooby, Douglas Silva integrou o grupo mais popular da temporada. Os três se tornaram amigos logo no começo do programa e passaram a edição convivendo em harmonia.

Quando o assunto é paredão, Douglas Silva foi para 6 berlindas – já contando com a última disputa da temporada, entre ele, Arthur e Eliezer, briga que definiu os finalistas. A primeira berlinda do brother foi a terceira, também a estreia de Arthur Aguiar no paredão. Eles competiram contra Naiara Azevedo, que foi eliminada com 57,77% dos votos.

