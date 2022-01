Enquete BBB 22: Boninho acertou em trocar Ana Clara por Kalimann?

Participe da enquete BBB 22 e dê a sua opinião sobre a nova formatação do maior reality do país: Kalimann é um acerto de Boninho?

Participante da penúltima edição do Big Brother Brasil, a influenciadora Rafa Kalimann está escalada para integrar o time que comandará o BBB neste ano. No caso, Kalimann vai assumir o lugar de Ana Clara e passará a comandar o ‘Bate-Papo BBB’ com os eliminados de cada semana. A escolha de Boninho foi um acerto? Participe da enquete BBB 22 do DCI e dê a sua opinião sobre a próxima edição do reality da Rede Globo.

Enquete BBB 22 – Ana Clara x Rafa Kalimann

Enquete BBB 22: Boninho acertou em trocar Ana Clara ou Rafa Kalimann? Prefiro Ana Clara!

Rafa Kalimann vai mandar bem, acertou! Vote

O que Rafa Kalimann vai fazer no BBB 22?

No BBB 22, Rafa Kalimann vai substituir Ana Clara e comandar a entrevista com os participantes eliminados logo depois do anúncio do resultado do paredão. É Rafa quem vai receber o brother eliminado, falar sobre alguns memes que rolaram foram do confinamento, revelar a quantidade de seguidores que o participante ganhou durante a participação no reality e esquentar as principais fofocas e confusões da edição.

Com isso, Rafa Kalimann vai comandar toda semana um programa digital para o BBB 22, transmitido no GloboPlay e GShow. Além disso, ela também participará de alguns programas especiais sobre o reality no Multishow.

Essa não é a primeira vez que Rafa Kalimann assume um posição de destaque na maior emissora do país. Logo depois de sua participação, a influenciadora e Youtuber foi ‘presenteada’ com um programa exclusivo para o GloboPlay, pensando exclusivamente para a ex-BBB. O ‘Casa Kalimann’, como foi batizado o programa, contava com quadros de humor na programação e recebia semanalmente famosos para entrevistas descontraídas – além da presença fixa de Rafael Portugal.

No entanto, alguns elementos do programa, como o o formato gravado e a performance de Kalimann à frente do programa, não conquistaram o público e o programa da ex-BBB durou apenas uma temporada. Nas redes sociais, internautas chegaram a dizer que o ‘Casa Kalimann’ era uma cópia do Programa da Maísa (SBT).

Tanto Rafa quanto a Rede Globo foram alvos de críticas quanto ao programa e Rafa se viu obrigada a se afastar da atração. Durante uma palestra que deu em uma empresa, meses depois do fim do programa, Kalimann admitiu saber que o Casa Kalimann “não foi bom para o público”, mas serviu como uma excelente escola de televisão e colaborou para seu crescimento pessoal e profissional. “O programa não foi bom para o público, mas foi bom para mim, para eu colocar os pés no chão. Como aquela Rafa lá de trás e dar um passo para trás, quando aquela mesma Rafa deu quando voltou para a casa dos pais”, disse.

O fracasso do Casa Kalimann faz a escolha de Boninho para a 22ª edição do reality ser ruim? Participe da enquete do BBB 22.

Mudança no BBB 22

Além da escalação de Rafa Kalimann para o lugar de Ana Clara, o que rendeu a enquete BBB 22 da vez, outras novidades esperam o público e os confinados. A primeira delas é sobre o cargo de apresentador do programa, que neste ano será comandado por Tadeu Schmidt – o jornalista entra no lugar de Tiago Leifert, que se demitiu no final de 2021. Ele deixou a equipe do Fantástico para se dedicar ao reality e tem se mostrado bastante animado com o novo ‘cargo’. Nas redes sociais, Tadeu tem compartilhado alguns detalhes dos bastidores do reality com os seguidores e é responsável, inclusive, pelos rumores de que Jade Picon estará no BBB 22.

Outra novidade é que Dani Calabresa também está no time do BBB 22. A humorista vai comandar os quadros de humor do reality, substituindo o ‘Cat BBB’, que ficou popular em 2021 no comando de Rafael Portugal. Nomes como Bruno de Luca, Ana Clara e Rhudson Victor também comandarão quadros e programas especiais sobre o BBB 22 na programação do GloboPlay.

Motivo de muitas curiosidades, a casa do BBB 22 também é uma novidade para a edição. Neste ano, a decoração da casa do BBB será baseada nas cores fortes e contará com mudanças importantes, como a existência apenas do chuveiro principal.

Ainda não se sabe detalhes da lista de participantes confirmados no reality, mas o mistério acerca dos nomes da vez deverá chegar ao fim na próxima quinta-feira, 13 de janeiro, quando a emissora irá revelar quais são os confinados.