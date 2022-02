Enquete BBB 22 + Casa de Vidro: sim ou não para os novos participantes

Destino dos participantes está nas mãos do público

Larissa e Gustavo devem entrar no Big Brother Brasil? Agora está nas mãos do público a decisão de colocá-los ou não no jogo. Vote na enquete BBB 22 da casa de vidro.

A votação vai até domingo, dia 13 de fevereiro.

O resultado será divulgado durante o programa ao vivo de domingo.

Se entrarem, os dois poderão participar da formação do paredão, então votem na enquete BBB 22.

Enquete BBB 22 casa de vidro

Quem são os participantes da casa de vidro?

Larissa: a pernambucana de Limoeiro tem 25 anos, é coordenadora de Marketing, cursa faculdade de Administração e também atua como digital influencer e modelo. Anteriormente, trabalhou como assessora parlamentar, mas teve que voltar à sua cidade natal devido a pandemia. Ela se define como uma pessoa extrovertida, independente e que gosta de fazer amizades, mas não tolera ser maltratada e não se deixa ser intimidade.

Gustavo: o curitibano de 31 anos é bacharel em Direito, mas trabalha de forma autônoma como investidor do mercado financeiro. Ele afirma não esconder sua forma de pensar, considera-se uma pessoa engraçada e gosta de fazer brincadeiras com todos. Também diz ser sincero demais, não foge de responsabilidades e não se cala diante de injustiças. Seu vídeo de apresentação chamou atenção do público por se dizer orgulhoso de ser um “hétero top” e por usar o termo “lacrolândia”.

Votação BBB 22 Gshow

Para participar da enquete oficial do BBB 22, é necessário visitar o portal do Gshow – o site de entretenimento da Rede Globo. Logo na página inicial, a página estará em destaque a votação da casa de vidro.

Em seguida, caso não seja cadastrado, o usuário precisa se inscrever na plataforma. De forma simples, fácil e gratuita, o portal aceita logins do Google e Facebook. Feito isso, é só clicar sobre o participante escolhido e fazer a validação do ‘não sou um robô’. Depois, o voto será computado e o usuário receberá a confirmação do voto.

Também é possível votar pelo aplicativo do Gshow, seguindo o mesmo procedimento.

Programação:

Sexta-feira (11/02): entrada dos dois moradores da casa de vidro e início da votação oficial na Gshow

Sábado (12/02): prova do anjo

Domingo (13/02): resultado da casa de vidro, formação da paredão triplo e prova bate e volta

Segunda-feira (14/02): jogo da discórdia

Terça-feira (15/02): eliminação

