Enquete BBB 22: com a saída de Laís, quem deve ganhar o BBB 22

Laís foi eliminada do Big Brother Brasil e assim se despede do disputado prêmio de R$ 1,5 milhão. Quem deve ganhar o BBB 22? Após a saída da sister, ainda restam 11 competidores na casa mais vigiada do Brasil. Vote na enquete BBB 22.

Quem deve ganhar o BBB 22?

Arthur é apontado como quem deve ganhar o BBB 22, segundo a parcial da enquete UOL, consultada às 07h09 desta quarta-feira (23). O brother está na liderança da votação com 31,22%, de um total de mais de 5 mil votos. A enquete foi publicada no começo da madrugada de quarta, pouco depois da eliminação de Laís, assim soma quase 8 horas no ar.

Apesar de a parcial apontar Arthur como quem deve ganhar o BBB 22, Pedro Scooby está na cola do ator e aparentemente pode ser uma pedra no sapato de Arthur até o final do programa, já completam algumas semanas que a dupla divide o favoritismo do pódio nas enquetes do portal. Scooby está atualmente com 29,65%, apenas 1,57% de diferença de Arthur.

Completando o Top 3 vem Eslovênia, a sister do quarto Lollipop soma 16,69% dos votos e apresenta um percentual 14,53% abaixo do de Arthur, que é indicado como quem vai ganhar o BBB 22 até agora.

Lina, que estava no Top 3 das votações sobre quem vai ganhar o BBB 22 no UOL até poucas semanas atrás, caiu para a quarta posição e soma por enquanto 5,87% dos votos.

Na parcial do DCI, que também consultamos nesta manhã de quarta para comparação, Arthur também é o indicado pela enquete como quem vai ganhar o BBB 22. De um total de quase 7 mil votos computados, o brother assume a liderança com folga, 65,86%.

Na segunda posição está Lina, com 6,95% e completando o Top 3 aparece Paulo André com 6,49%. Scooby só aparece nesta parcial na quinta posição, com 5,32% dos votos.

Quando é a final?

O grande vencedor da temporada será anunciado no dia 26 de abril, uma terça-feira, neste dia o programa completará 100 dias de edição no ar. Quem ganhar o BBB 22 vai levar para casa R$ 1,5 milhão e meio, além de um carro 0km, presente de uma das marcas patrocinadoras do programa.

O segundo lugar receberá a quantia de R$ 150 mil e o terceiro colocado também não sairá de mãos abandonando e vai ganhar R% 50 mil.

Quem permanece no jogo?

No total, 11 participantes permanecem no BBB 22. Após a eliminação de Laís, quem ainda briga para vencer o programa são: Jessilane, Eliezer, Eslovênia, Lucas, Natália e Gustavo, do grupo pipoca, e Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Paulo André, Douglas Silva e Linn da Quebrada do time do camarote.

A temporada começou com um total de 20 participantes, 10 do lado do camarote e 10 do grupo pipoca. Ao longo da edição, o time dos anônimos ganhou mais dois integrantes, Gustavo e Laís, que chegaram no programa com a casa de vidro.

Quem já deixou o programa?

Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Jade Picon, Vinícius e agora Laís, deixaram o programa da forma convencional, ou seja, eles caíram no paredão da edição e o público eliminou. Já Maria e Tiago Abravanel saíram do reality show em circunstâncias diferentes, a cantora foi expulsa por agredir Natália com um balde durante um jogo da discórdia e o neto de Silvio Santos resolveu deixar o programa e apertou o botão de desistência.

A recém eliminada da temporada, Laís, assumiu a primeira posição no ranking de rejeições da edição, a sister deixou o programa com 91,25% dos votos.

Assim que saiu da casa, Laís conversou com Rafa Kalliman no Bate-Papo BBB:

