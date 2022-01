Participe da enquete do BBB 22 no DCI e vote em quem deve vencer o prêmio de R$ 1,5 milhão no maior reality da TV brasileira.

Com a eliminação de Luciano, a competição por R$ 1,5 milhão da Rede Globo está oficialmente a todo vapor e o clima promete esquentar entre os participantes. E agora, quem deve ganhar? Participe da enquete BBB 22 do DCI.

Opine sobre o maior reality da TV brasileira.

Dentre os 19 restantes no confinamento, quem tem mais chances de levar o programa?

O prêmio é de R$ 1,5 milhão.

Enquete BBB 22 – Quem deve ganhar?

Enquete BBB 22: com a saída de Luciano, quem deve ganhar? Tiago Naiara Maria Jade Douglas Pedro Scooby Brunna Arthur Aguiar Linn Paulo André Rodrigo Lucas Eliezer Eslovênia Bárbara Laís Vinicius Natália Jessi Resultados Votar

Discurso de eliminação BBB 22: o que Tadeu disse para eliminar Luciano

Resultado parcial aponta os favoritos da edição

Publicada junto da estreia da edição na TV, a enquete BBB 22 do DCI perguntou qual participante é o favorito do público ao prêmio de R$ 1,5 milhão. O nome mais votado pelo público foi Vinícius: o participante do Pipoca recebeu 20,28% dos votos.

O sucesso de Vini, como prefere ser chamado, vai além da opinião pública e o brother também é popular entre os demais participantes do reality. No primeiro Jogo da Discórdia do programa, ele foi o nome mais citado da casa para estar na final do reality.

O segundo nome favorito ao prêmio na enquete BBB 22, para o público do DCI, é Eslovênia. A participante também é do grupo dos Pipoca, que são anônimos que se inscreveram no reality, e foi apontada como a favorita com 12,01% dos votos. A diferença entre Eslovênia e o primeiro lugar é de 8,27 pontos percentuais.

A influenciadora Jade Picon, uma potência nas redes sociais com mais de 16,5 milhões de seguidores, é a participante do Camarote mais popular da enquete do BBB 22. Ela está no Top 3 do público com 9,86% dos votos e é seguida por Linn da Quebrada, com 8,33% dos votos, e Pedro Scooby, que foi votado por 7,10% do público.

O nome menos popular da votação popular foi Brunna Gonçalves, do Camarote, que recebeu 0,96% dos votos.

Programação do BBB 22

Domingo: Formação de Paredão. É neste dia que os participantes votam uns nos outros para definir os três participantes da edição que vão para a votação popular e correr o risco da eliminação. Nesse dia é aberta a enquete do BBB 22 para a eliminação.

Segunda-Feira: Jogo da Discórdia. Durante o programa ao vivo, comandado por Tadeu Schmidt, os brothers e sisters se reúnem na sala para brincar e externar suas visões de jogo. Normalmente, é um bom dia para acontecer confusões no confinamento.

Terça-Feira: É quando acontece a noite de eliminação do programa. A enquete BBB 22 com os três emparedados – definidos no domingo – chega ao fim.

Quarta-Feira: Dia de festa no BBB 22. É nesse dia que o líder da semana ganha uma comemoração especialmente pensada para ele, desde a decoração até os pratos disponíveis para comer. Quarta-feira é quando fecha o ‘ciclo’ semanal da competição.

Quinta-Feira: O ciclo do reality é reaberto neste dia, que conta com a realização da Prova do Líder. Normalmente, a dinâmica valendo a liderança começa, ao vivo, às 22h40 (horário de Brasília). Além do comandante da semana, neste dia também é definida a divisão da casa e quais participantes vão para a xepa e quais vão para o Vip.

Sexta-Feira: Às sextas, os brothers ganham uma festa especial, normalmente com uma atração ao vivo e muita música.

Sábado: O começo do fim de semana é mais tranquilo no BBB e conta com a realização da Prova do Anjo, que não é ao vivo e costuma ser ‘mais leve’.

Leia também:

QUEM A JADE PICON JÁ NAMOROU? LISTA TEM FILHO DE LEONARDO E NEYMAR