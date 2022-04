Faltam apenas quinze dias para o fim do Big Brother Brasil e restam apenas sete brothers na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão. Com a saída de Natália no paredão de terça-feira, quem deve ser o próximo vencedor do reality show? Vote na enquete BBB 22 e deixe sua opinião.

Enquete BBB 22

Enquete BBB 22: com a saída de Natália, quem deve ganhar? Gustavo

Arthur

Douglas

Scooby

Paulo André

Jessi

Eliezer Vote

Grupo dos meninos pode chegar até o final

O grupo formado por Arthur Aguiar, Douglas Silva, Paulo André e Pedro Scooby é o mais forte do BBB 22. Os meninos conseguiram juntos dezenas de vitórias em provas do líder, do anjo e voltaram dos paredões em que estiveram.

Arthur Aguiar, inclusive, venceu o paredão falso com mais de 80% dos votos e ganhou forte torcida nas últimas semanas. Nas redes sociais, os internautas acreditam que o ator possa ser o vencedor do BBB 22.

No início do programa, esse mesmo grupo foi apelidado de ‘Disney’, devido a postura anti-jogo adotada por eles. No entanto, conseguiram mudar a imagem diante do público e seguem avançando em direção a final.

Eliezer – Enquete BBB 22

Eliezer é o último sobrevivente do quarto Lollipop. O designer ficou no grupo mais impopular do reality show, em que todos os participantes deixaram a casa com alta rejeição. No entanto, Eli já conseguiu escapar de dois paredões: no primeiro Laís foi eliminada. No segundo, Linn da Quebrada deixou o confinamento.

Depois de tanto azar, Eli teve um pouco de sorte e venceu pela primeira vez a prova do líder realizada no último domingo, 10. No entanto, Natália o escolheu para cumprir o castigo do monstro extra, o que o deixou bem chateado.

Gustavo

Gustavo é mais um forte participante do BBB 22. O brother entrou no jogo na terceira semana por meio da casa de vidro, ao lado de Larissa, já eliminada. Se no começo o paranaense já entrou cancelado devido ao seu vídeo de apresentação, ele conseguiu reverter a imagem ao longo das semanas e conquistou parte do público.

O bacharel em Direito entrou na casa com a missão de mandar para o paredão quem ainda não tinha passado pela experiência – e conseguiu. No entanto, no meio do caminho, se apaixonou por Laís, que estava do lado completamente oposto ao seu jogo.

O paranaense já escapou de cinco paredões desde que entrou na casa do BBB 22.

Jessilane – Enquete BBB 22

Jessilane é a única integrante do trio ‘comadres’ que continua na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão. A professora de biologia já esteve em duas berlindas e conseguiu escapar com tranquilidade.

Ao longo da temporada, se aliou a Linn da Quebrada e Natália, com quem também teve alguns desentendimentos. Quando o programa estava na metade, brigou com Pedro Scooby – o surfista a indicou para o paredão quando foi líder.

Jessi sofreu com o azar durante sua estadia na casa e passou sete semanas consecutivas na xepa. No final, começou a ter um pouco de sorte e ganhou uma prova bate-volta, uma disputa pelo anjo e uma rodada extra da prova do líder, que lhe rendeu o prêmio de R$100 mil.

+ Discurso eliminação BBB 22: o que Tadeu falou para eliminar Natália