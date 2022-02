Enquete BBB 22: com a saída de Rodrigo, quem merece vencer?

Rodrigo foi eliminado no segundo paredão do Big Brother Brasil com 48,45% dos votos, após levar a pior em uma disputa contra Natália e Jessilane. Depois da saída do brother, quem merece vencer a edição? Vote na enquete BBB 22.

O ganhador do BBB 22 levará também um prêmio de R$ 1,5 milhão. Deixe sua opinião nos comentários.

Há 18 participantes no game e a final contará com 3 brothers.

Então vote na enquete BBB do DCI e participe.

Enquete BBB 22 – quem merece ganhar

Enquete BBB 22: com a saída de Rodrigo, quem deve vencer o BBB? Tiago Douglas Naiara Arthur Maria Linn Jade Paulo André Pedro Scooby Jessiane Natália Eslovênia Vinicius Lucas Laís Bárbara Brunna Eliezer Resultados Votar

Quem já saiu do BBB 22?

O BBB 22 já eliminou duas pessoas da competição. Na primeira semana, Luciano, do grupo Pipoca, deixou a casa mais vigiada do Brasil. Na segunda semana, Rodrigo levou a pior no paredão contra Natália e Jessilane. Agora, 18 pessoas continuam no jogo.

Participantes BBB 22 Pipoca: Laís (Médica); Luciano (Ator e Bailarino); Jessilane (Bióloga e Professora de Biologia); Eliezer (Designer e Empresário); Eslovênia (Estudante de Marketing e Modelo); Lucas (Engenheiro e Estudante de Medicina); Bárbara (Relações públicas e Modelo); Natália (Modelo e Designer de Unhas); e Vinicius (Bacharel em Direito)

Participantes BBB 22 Camarote: Arthur Aguiar (Ator e Cantor); Pedro Scooby (Surfista); Brunna Gonçalves (Bailarina e Influencer); Paulo André Camilo (Atleta Olímpico); Maria (Atriz e Cantora); Jade Picon (Empresária e Influencer); Douglas Silva (Ator); Linn da Quebrada (Cantora e Atriz); Tiago Abravanel (Ator e Apresentador); e Naiara Azevedo (Cantora).

Programação BBB

Domingo: Formação de Paredão. É neste dia que os participantes votam uns nos outros para definir os três participantes da edição que vão para a votação popular e correr o risco da eliminação. Nesse dia é aberta a enquete do BBB 22 para a eliminação.

Segunda-Feira: Jogo da Discórdia. Durante o programa ao vivo, comandado por Tadeu Schmidt, os brothers e sisters se reúnem na sala para brincar e externar suas visões de jogo. Normalmente, é um bom dia para acontecer confusões no confinamento.

Terça-Feira: É quando acontece a noite de eliminação do programa. A enquete BBB 22 com os três emparedados – definidos no domingo – chega ao fim.

Quarta-Feira: Dia de festa no BBB 22. É nesse dia que o líder da semana ganha uma comemoração especialmente pensada para ele, desde a decoração até os pratos disponíveis para comer. Quarta-feira é quando fecha o ‘ciclo’ semanal da competição.

Quinta-Feira: O ciclo do reality é reaberto neste dia, que conta com a realização da Prova do Líder. Normalmente, a dinâmica valendo a liderança começa, ao vivo, às 22h40 (horário de Brasília). Além do comandante da semana, neste dia também é definida a divisão da casa e quais participantes vão para a xepa e quais vão para o Vip.

Sexta-Feira: Às sextas, os brothers ganham uma festa especial, normalmente com uma atração ao vivo e muita música.

Sábado: O começo do fim de semana é mais tranquilo no BBB e conta com a realização da Prova do Anjo, que não é ao vivo e costuma ser ‘mais leve’.

