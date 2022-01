Enquete BBB 22 do Paredão + votação: parcial indica 1º eliminado

Participe da enquete do BBB 22 sobre o primeiro paredão do programa e veja qual dos participantes está na frente para ser o eliminado.

A enquete BBB 22 do Paredão está no ar e é formada por Naiara Azevedo, Natália e Luciano. Na próxima terça-feira, 25 de janeiro, um deles será eliminado e dará adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão.

Participe da votação e confira as parciais que apontam quem está na frente para sair.

O paredão é triplo, mas apenas um participante sairá do programa.

Enquete BBB 22: quem deve ser eliminado

Quem está na frente para sair do BBB 22

O resultado oficial da enquete do paredão no BBB 22 só será anunciado durante o programa ao vivo de terça-feira, 25 de janeiro, quando o apresentador do reality – Tadeu Schmidt – vai revelar o nome do primeiro eliminado da edição. No entanto, é possível ter uma ideia de como está a votação popular tendo como base os resultados parciais das enquetes mais populares da internet.

De acordo com a votação do público do UOL, Luciano Estevam será o primeiro participante a passar pela porta da eliminação do BBB 22: ele recebeu 42,15% dos votos e deve deixar o programa derrotado por Natália, que recebeu 32,32% dos votos no UOL e Naiara Azevedo, que foi a menos votada e recebeu 25,53% dos votos, mesmo depois de pedir para ser eliminada pelo público.

Caso leve a pior e realmente seja eliminado na enquete do primeiro paredão do BBB 22, Luciano dará adeus ao prêmio milionário do reality e de seu principal objetivo: ser muito famoso. Nas redes sociais, o discurso do participante sobre querer fama e dinheiro tem incomodado alguns internautas, que dizem que Luciano ‘não tem outro assunto’.

Para a tristeza do grupo Pipoca, formado pelos anônimos inscritos na edição, a enquete do DCI contraria o resultado do UOL, mas também indica que Naiara Azevedo, do Camarote, deverá permanecer no programa: Natália é apontada como a primeira eliminada da edição com 45,58% dos votos.

No DCI, Luciano aparece como o segundo mais provável a ser eliminado com 33,90% dos votos e Naiara Azevedo aparece na lanterna da rejeição pública com 20,52% dos votos. Veja o gráfico com a parcial de votos na enquete do DCI sobre o primeiro paredão do BBB 22:

O paredão desta semana foi formado no último domingo, 23 de janeiro. Naiara Azevedo foi a indicada do líder, Luciano acabou sendo puxado no contra golpe e Natália foi a mais votada no confessionário.

Enquete oficial do paredão do BBB 22 é no GShow

A enquete oficial do paredão do BBB 22 é feita exclusivamente no GShow, o portal de entretenimento da Rede Globo. Sendo assim, as votações nos grandes portais da internet – como o UOL e DCI – não são contabilizadas no resultado final e não têm valor científico. No entanto, são importantes para apontar o possível resultado da votação com base na opinião do público online.

Para votar, basta visitar o site no endereço gshow.globo.com, localizar a enquete oficial do reality e votar no participante que deve ser o primeiro eliminado. Entre os três emparedados, o mais votado deixará o confinamento na próxima terça-feira, quando acontecerá a primeira noite de eliminação da edição.

Os votos serão aceitos até o programa ao vivo de terça-feira, noite de eliminação, quando Tadeu Schmidt anunciará o fim da enquete oficial do BBB 22 sobre o paredão.

BBB 22: horário e onde assistir a eliminação

A noite de eliminação, que contará com a revelação do resultado oficial da enquete do BBB 22 sobre o primeiro paredão, vai acontecer na terça-feira, 25 de agosto. O programa está previsto, de acordo com informações da Rede Globo, para começar às 22h25 (horário de Brasília), logo depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’.

Existem duas maneiras oficial de assistir o BBB 22 ao vivo: na TV e na Internet. Saiba mais:

Na TV, basta sintonizar no canal aberto da Rede Globo e assistir ao principal formato do reality, que é a edição diária pensada para servir como um ‘resumo oficial’ para o público.

Na internet, é possível acompanhar o BBB 22 com uma conta do GloboPlay, o serviço de streaming oficial da Rede Globo, com duas maneiras: o mesmo formato da TV ou câmeras exclusivas, com transmissão 24 horas, espalhadas dentro da casa do confinamento. O acesso ao GloboPlay é restrito aos assinantes da plataforma, que conta com planos a partir de R$ 24,90 ao mês – podendo ser reduzido para R$ 19,90 quando o usuário opta pela assinatura anual.

Acompanhe as principais notícias do BBB 22 no DCI e fique por dentro de tudo o que acontece no reality mais famoso do país.