Enquete BBB 22: entre Arthur e Douglas, quem sai?

Mais uma semana de paredão triplo no BBB 22. Arthur Aguiar e Douglas Silva são os destaques dessa berlinda, já que o ator de Rebelde foi pego de surpresa e indicado pela líder Jade Picon, enquanto o intérprete de Acerola foi o mais votado pela casa no confessionário. Entre os dois, quem sai? Vote na enquete BBB 22 do DCI e dê o seu palpite.

O resultado da votação será anunciado durante o programa ao vivo de terça-feira, 8 de fevereiro.

O terceiro paredão é formado por Arthur, Douglas e Naiara.

A votação oficial do programa está rolando desde domingo, 6 de fevereiro. Como o Gshow não libera as parciais, sites como o UOL e o DCI fazem enquetes para saber a opinião do público, que não possuem influência sobre o resultado do paredão.

UOL

De acordo com a enquete do UOL, até a tarde desta segunda-feira, Douglas Silva está com a maioria dos votos, somando 44,48% dos votos.

A parcial mostra Naiara Azevedo logo atrás, com pouca diferença do ator, somando 40,68% dos votos. Já Arthur Aguiar não corre riscos de sair e está em último lugar com 14,84%.

DCI

A parcial do DCI aponta para um resultado parecido. Douglas está com uma diferença mais ampla para o segundo lugar, com 51,91% dos votos. A cantora sertaneja está com 30,54% e deve permanecer na casa.

Assim como na enquete do UOL, os leitores do DCI também acreditam que Arthur Aguiar não devem sair do jogo, já que ele tem apenas 17,55%.

A enquete já ultrapassou os 175 mil votos e segue aberta até a noite de terça-feira.

Como assistir a eliminação na terça (08/02)

O público pode acompanhar a eliminação do BBB 22 na terça, dia 8 de fevereiro, a partir das 23h10, horário de Brasília. Para assistir é só sintonizar na TV Globo ou na aba “Agora na TV” da Globoplay no horário do reality show.

Como a emissora é um canal aberto, a exibição é gratuita em qualquer aparelho de TV com acesso aos canais abertos brasileiros. Quem optar pela aba da Globoplay, a única obrigatoriedade é fazer um cadastro prévio no site.

Quem já foi eliminado?

O primeiro eliminado do BBB 22 foi Luciano, com 49,31% dos votos. Ele disputou a berlinda contra Natália e Naiara Azevedo e levou a pior.

Já no segundo paredão, Rodrigo saiu ao disputar a preferência do público contra Natália e Jessilane. O gerente recebeu 48,45% dos votos.

Programação do BBB esta semana

Segunda-feira (07/01): jogo da discórdia;

Terça-feira (08/02): encerramento da enquete BBB 22 e eliminação de Arthur, Douglas ou Naiara;

Quarta-feira (09/02): festa da líder Jade;

Quinta-feira (10/02): prova do líder;

Sexta-feira (11/02) e sábado (05/02): o programa ainda não informou qual dia exato em que será realizado a prova do anjo e a outra festa da semana do confinamento, as dinâmicas podem acontecer em qualquer um dos dois dias;

Domingo (12/02): almoço do anjo, formação do terceiro paredão e prova bate e volta.

