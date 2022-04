Enquete BBB 22: entre Arthur e Scooby, quem ganha?

Arthur Aguiar e Pedro Scooby estão muito próximos de chegarem até a final do Big Brother Brasil e os dois vêm se consolidando como os favoritos ao prêmio. A final está marcada para o dia 26 de abril e até lá o público irá decidir quem merece o título de campeão. Enquanto isso, vote na enquete BBB 22 e dê o seu palpite.

Arthur Aguiar vai ganhar o BBB 22?

Arthur Aguiar entrou no confinamento três dias atrasado após ter sido infectado pela covid-19, mas a entrada tardia não atrapalhou seu jogo. Logo no começo, o ator já demonstrou ser estrategista e começou a articular maneiras de escapar do paredão.

Ao longo das semanas, Arthur começou a se destacar no jogo, mas logo se envolveu em uma rivalidade com Jade Picon. A influenciadora digital indicou o ator direto para a votação popular, mas ele foi o menos votado na berlinda em ambas as vezes. Quando os dois se enfrentaram no paredão na sétima semana, a paulista foi eliminada com mais de 84% dos votos, dando fim a briga.

Depois da eliminação de Jade, Arthur teve uma nova rival: Laís. Os dois trocaram farpas durante duas semanas no jogo da discórdia, até que a médica foi eliminada no nono paredão com 91,25% dos votos, a maior rejeição da temporada.

Arthur se consolidou ainda mais como um dos favoritos ao prêmio quando venceu o paredão falso com mais de 80% da preferência da audiência. Ele passou 36 horas no quarto secreto e pôde dar alguns comandos para a casa.

Pedro Scooby vai ganhar o BBB 22?

Logo que entrou no BBB 22, Scooby conquistou parte da audiência com seu jeito divertido e leve de ser. No entanto, alguns posicionamentos do surfista desagradaram o público, mas logo ele conseguiu recuperar a popularidade.

O famoso adotou uma postura anti-jogo durante momentos cruciais do confinamento: perguntou se poderia votar em si mesmo, se poderia se vetar da prova do líder e que votaria em “qualquer um” para a berlinda. As atitudes desagradaram até os brothers do BBB 22, que usaram a indiferença do surfista como justificativa para indicá-lo ao paredão.

Scooby, no entanto, não só sobreviveu aos paredões, como recebeu poucos votos nas vezes que enfrentou julgamento do público. Parte do grupo grunge, o mais forte do Big Brother Brasil, ele pode subir ao pódio ao lado dos colegas no próximo dia 26.

Enquete aponta favorito do Big Brother Brasil

Em consulta realizada às 21h40 desta segunda-feira, 18 de abril, Pedro Scooby aparece como favorito ao prêmio de R$1,5 milhão. O surfista soma 57,23% dos votos da enquete UOL.

O segundo lugar fica com Arthur Aguiar, que tem 32,85% dos votos. Como previsto, os dois são os que mais tem chance de subir ao primeiro lugar no pódio da atual edição. Quem fecha o top 3 é Paulo André, aliado dos meninos, que soma 5,14%

Os meninos do grupo da ‘Disney’ pode ocupar todo o top 4 do programa. DG está na quarta posição no ranking dos favoritos, com 2,51%.

A votação para a escolha do vencedor será aberta no próximo domingo, 24 de abril. O top 3 será formado ainda nesta semana durante o programa.

