Linn da Quebrada e Arthur Aguiar são dois dos brothers que sempre aparecem nas redes sociais como favoritos para vencer reality show da Globo. Se a final fosse hoje entre Linn e Arthur, quem deveria ganhar o prêmio de R$1,5 milhão? Vote na enquete BBB 22 e dê seu palpite nos comentários. Além de Linn e Arthur, outros onze brothers continuam no reality show.

Enquete BBB 22 – quem ganha o BBB 22

Enquete BBB 22: entre Lina e Arthur, quem ganha? Lina

Arthur Vote

Arthur Aguiar no BBB 22

Arthur Aguiar entrou na casa do BBB 22 ‘cancelado’ devido ao escândalo de traições, mas tem conseguido reverter sua imagem. Dos quatro paredões que esteve até agora, o ator foi o menos votado em três deles, recebendo menos de 6% dos votos na disputa pela permanência na casa.

Ao longo do programa, Arthur teve uma grande rivalidade com Jade Picon. A influenciadora digital colocou o adversário em três paredões, mas quem acabou eliminada foi ela, com mais de 84% dos votos em um duelo contra o marido de Maíra Cardi e Jessilane.

Apesar de ter ganhado a torcida de parte da audiência, Arthur vem sofrendo críticas nos últimos dias. Internautas apontam que o ator se faz de vítima em algumas situações e tenta repetir o estilo de jogo de alguns ganhadores do BBB, conforme ele mesmo citou durante o jogo da discórdia. Ele também é chamado de manipulador por alguns de seus colegas de confinamento.

Quem já saiu do BBB 22? Relembre todos os eliminados

Linn da Quebrada – Big Brother Brasil

Assim como Arthur Aguiar, Linn chegou no jogo três dias depois do resto da casa, mas logo se enturmou com os outro brothers. Ela construiu uma grande amizade com Natália e Jessilane, grupo que o público apelidou de ‘comadres’.

Linn chama atenção por sua ótima capacidade de argumentação e eloquência. Ela vem ganhando elogios do público e também de seus colegas de confinamento.

Até agora, não se envolveu em nenhuma grande treta no reality. A cantora só ficou chateada, e com razão, quando alguns brothers erraram seu pronome, a chamando de ‘ele’ ao invés de ‘ela’. A mesma situação se repetiu algumas vezes dentro do programa e levou ao apresentador Tadeu Schmidt a chamar atenção dos participantes.

A cantora e atriz já apareceu algumas vezes como a favorita do público para vencer o prêmio de R$1,5 milhão na enquete do UOL, e se depender da audiência, pode dividir o pódio com Arthur e Pedro Scooby.

O BBB 22 só termina em 26 de abril. Ainda há muito jogo pela frente, e Linn e Arthur podem cair ainda mais no gosto popular ou sofrer rejeição do público. Os espectadores podem acompanhar as próximas movimentações dos jogadores diariamente no programa ao vivo que vai ao ar na faixa das 22h30 na Rede Globo.

Repescagem no BBB 22? Eliminados voltam ao reality na quinta; entenda