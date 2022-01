Enquete BBB 22: entre Natália e Rodrigo, quem sai?

O paredão desta semana é triplo, mas os protagonistas desta briga são Natália e Rodrigo. A dupla é aliada no confinamento e ambos despertam a antipatia de vários participantes na casa do Big Brother Brasil. Além disso, eles são os mais votados nas parciais até agora. Quem entre os dois será o segundo eliminado da temporada? Dê a sua opinião na enquete BBB 22 do DCI!

Enquete BBB 22: Rodrigo x Natália

Parcial da enquete BBB 22

A votação oficial do programa foi liberada no final do episódio ao vivo de domingo (30) e acontece no site oficial do reality show, o Gshow. No entanto, a Globo não libera parciais de sua votação, por isso consultamos as enquetes BBB 22 do DCI e do UOL para ter uma ideia de como o público tem se comportado nesta disputa.

UOL

A consulta realizada na enquete do UOL às 11h00 desta segunda-feira (31) mostrou que Rodrigo está na liderança da votação para sair até agora. O paulista tem 40,84% dos mais de 95 mil votos computados até então.

O segundo lugar está nas mãos de Natália, que tem 34,38% dos votos, uma diferença de 6,46% para o percentual de Rodrigo. Em último na enquete BBB 22 do UOL está Jessilane, a professora de biologia tem 24,79% dos votos do público.

DCI

O cenário na parcial da enquete BBB 22 do DCI é um pouco diferente, na consulta realizada às 11h05 de hoje (31), o primeiro lugar está com Natália, que tem 44,60% dos mais de 122 mil votos somados até o momento.

Rodrigo está em segundo na parcial e soma 31,52%, uma diferença de 13,08% do percentual de Natália. O que se repete nesta enquete é que Jessilane vem em último, com 23,88%.

Como assistir a eliminação na terça (01/02)

O programa de amanhã, terça (1), do BBB 22, vai começar às 23h30. Para assistir é só sintonizar na TV Globo ou aba a “Agora na TV” da Globoplay no horário do reality show.

Como a emissora é um canal aberto, a exibição é gratuita em qualquer aparelho de TV com acesso aos canais abertos brasileiros. Quem optar pela aba da Globoplay, a única obrigatoriedade é fazer um cadastro prévio no site.

Quem já foi eliminado?

Luciano foi o primeiro eliminado da temporada, o catarinense recebeu 49,31% em um paredão contra Naiara Azevedo (15,8%) e Natália (34,89%). O dançarino era do time dos pipocas e caiu na berlinda ao ser puxado por Azevedo em um contragolpe da sertaneja depois de ser indicada pelo líder Douglas.

Programação do BBB esta semana

Segunda-feira (31/01): jogo da discórdia;

Terça-feira (01/02): encerramento da enquete BBB 22 e eliminação de Rodrigo, Natália ou Jessilane;

Quarta-feira (02/02): festa do líder Tiago Abravanel;

Quinta-feira (03/02): prova do líder;

Sexta-feira (04/02) e sábado (05/02): o programa ainda não informou qual dia exato em que será realizado a prova do anjo e a outra festa da semana do confinamento, as dinâmicas podem acontecer em qualquer um dos dois dias;

Domingo (06/02): almoço do anjo, formação do terceiro paredão e prova bate e volta.

A abertura da temporada foi apresentada pela primeira vez na terça-feira passada, dia (25). Assista:

