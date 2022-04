Enquete BBB 22 final: Arthur, Douglas ou Paulo André, quem ganha?

Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André são os finalistas do Big Brother Brasil e um deles será o novo milionário do país. Enquanto o resultado não sai, vote na enquete BBB 22 da final e dê a sua opinião sobre quem deve vencer a vigésima segunda edição do programa.

Quem vai ganhar o BBB 22?

Nada está decidido ainda, mas no que depender os leitores do UOL, quem vai ganhar o BBB 22 é Arthur Aguiar. Até o meio-dia dessa terça-feira, o ator liderava a enquete com 61,16% dos votos. Desde que a final foi formada, no último domingo, o marido de Maíra Cardi despontou na frente e abriu vantagem sobre os adversários.

A porcentagem de Paulo André aumentou nas últimas horas, mas o atleta ainda está um pouco distante da primeira colocação. Ele soma 34,50% da preferência do público. Quem não deve ganhar é Douglas Silva, que soma apenas 4,35%.

A enquete do DCI sofreu uma reviravolta e agora o resultado está favorável para P.A. O atleta passou na frente de Arthur Aguiar e tem 64% dos votos, contra 34,73% do ator de Rebelde. Douglas Silva está em terceiro lugar com 1,27%. Já são mais de 588 mil votos.

Finalistas do BBB 22 dizem por que merecem vencer

Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André tiveram um minuto para tentar convencer o público de que são merecedores do prêmio do programa.

Arthur começou agradecendo a audiência por ter deixado que ele fosse até a final e que levassem em conta a trajetória dele no reality. “Vou ter muito orgulho de carregar esse título de campeão. Quero muito vencer isso. Tem que ter muita vontade, coragem de estar aqui”, disse. Ele finalizou pedindo para que seus fãs votassem muito.

Em seguida, foi a vez de Douglas Silva. Ele também agradeceu ao público e afirmou querer muito o título de campeão. “Sempre falei que é para a minha família, sim. Quero muito ganhar esse título e esse prêmio. Quero muito que vocês votem”, pediu.

Por fim, Paulo André fez a sua defesa. Ele disse estar grato e orgulhoso de sua trajetória, e que acredita na sua verdade. “Estou colhendo isso indo para a final. Larga voto em mim. Nós, atletas, almejamos o pódio. Esse é o campeonato da minha vida. Pela minha família, pelo meu filho. Não sei se eu tenho torcida, mas quero agradecer”, finalizou.

Depois do fim do BBB 22, os três seguem para a entrevista com Rafa Kalimann na Rede BBB. Nos próximos dias, eles também devem participar do Mais Você, BBB – A Eliminação e Domingão com Huck. Na quinta-feira, haverá a exibição do BBB Dia 101 logo após a novela Pantanal, episódio gravado que mostrará os brothers reunidos na casa mais vigiada do Brasil pela última vez para uma dinâmica especial comandada por Tadeu Schmidt.

