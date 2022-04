Enquete BBB 22: Gustavo deve indicar quem ao paredão

Gustavo derrotou os colegas de confinamento e conquistou a coroa de décimo primeiro líder da edição na quinta-feira (31). Quem deve ser a indicação do brother no novo paredão da temporada, formado nesta sexta (1)? Vote na enquete BBB 22 e opine sobre quem deve ficar na mira do líder.

Dinâmica da semana

O paredão desta semana será triplo, sem bate e volta e com duas indicações pelo líder. Gustavo terá que escolher entre Arthur e Paulo André para indicar ao paredão – que são os castigados do monstro -, e mais um brother na noite de sexta. O único participante que estará fora de perigo será Jessi, que ganhou a prova do anjo.

Depois, a casa irá votar. De um em um, os participantes darão seus votos de forma secreta, no confessionário. No final, o mais indicado pelos confinados vai parar na berlinda. Como não será realizada a prova bate e volta nesta semana, ninguém vai escapar da do paredão. Vote na enquete BBB 22 e diga quem merece estar na berlinda pelas mãos de Gustavo.

A formação da 11ª berlinda acontecerá hoje, sexta-feira, 1 de abril, a partir das 22h35, segundo o cronograma oficial da Rede Globo. O reality show irá começar depois do quinto capítulo da novela Pantanal e ficará apenas 45 minutos no ar. A partir das 23h20, o programa irá ceder espaço nas telinhas para o Globo Repórter.

Quando é a eliminação

Um dos três emparedados deste novo paredão vai se despedir do confinamento no próximo domingo, dia 3 de abril. Depois que Tadeu Schmidt informar quem vai deixar o programa, será realizada uma nova prova do líder e em seguida a formação do décimo segundo paredão da edição irá acontecer. A enquete BBB 22 oficial de votação fica disponível no Gshow durante os paredões.

Quem ainda não pisou no paredão

Eslovênia é a única participante que até agora não pisou no paredão, a sister recebeu poucos votos da casa e nunca foi indicada por nenhum líder, ou caiu na berlinda por conta de uma dinâmica ou big fone. Por isso, ela nunca participou de uma prova bate e volta e correu o mínimo de risco de estar em um paredão.

Porém, isso pode mudar hoje mesmo, sexta-feira (1). Na formação do décimo primeiro paredão, há grandes chances de o líder Gustavo indicar a estudante de marketing. O brother já comentou que sua estratégia é colocar no paredão participantes que ainda não foram para nenhuma berlinda durante o programa.

Quem está no vip do BBB 22 e na xepa do líder Gustavo

BBB 22 está em reta final

O BBB 22 tem poucas semanas sobrando no ar e vai terminar no dia 26 de abril, uma terça-feira. Ainda restam 10 participantes na casa, alguém deixará o programa no próximo domingo (3) e depois na terça-feira (5). Não foi revelado até o momento pela produção do programa se a próxima semana também contará com uma formação de paredão na sexta-feira.

Quem já foi eliminado

Luciano: 49,31% dos votos em paredão conta Naiara Azevedo e Natália

Rodrigo: 48,45% dos votos contra Jessilane e Natália

Naiara Azevedo: 57,77% dos votos contra Douglas Silva e Arthur Aguiar

Bárbara: 86,02% dos votos em berlinda contra Arthur Aguiar e Natália

Brunna Gonçalves: 76,18% dos votos em paredão com Paulo André e Gustavo

Larissa: 88,59% dos votos na enquete BBB 22 contra Arthur Aguiar e Linn da Quebrada

Jade Picon: 84,93% dos votos contra Arthur Aguiar e Jessilane

Vinícius: 55,87% dos votos contra Gustavo e Pedro Scooby

Laís: 91,25% dos votos contra Eliezer e Douglas Silva

Lucas: 77,54% dos votos em um paredão contra Paulo André e Scooby

Após eliminação, Lucas conversou com Rafa Kalimann no Bate-Papo com o eliminado da semana:

