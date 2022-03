Enquete BBB 22: Laís, Douglas ou Eliezer, quem sai

Laís, Douglas e Eliezer estão no paredão do BBB 2022 e vão precisar da ajuda do público para continuar no jogo pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Mas entre os três já emparedados, quem deve sair na terça-feira? Vote na enquete BBB 22 e Gshow.

Acompanhe a votação em tempo real e como está a porcentagem de eliminação de terça 22/02.

Enquete BBB 22: quem deve ser o 9º eliminado?

VOTE NA ENQUETE pelo CELULAR AQUI

Enquete BBB 22: quem sai na terça-feira (22/03/22) Laís

Eliezer

Douglas 39303 votos · 39303 respostas Vote

Quem está no paredão do BBB 22

Laís: a médica enfrenta seu primeiro paredão por indicação do líder Arthur. Com isso, ela não teve direito a prova bate-volta.

Douglas – DG está no paredão como contragolpe de Laís, indicada pelo líder Arthur. A moça justificou que o ator é seu alvo na casa, assim como Arthur.

Eliezer: o brother está no seu paredão do BBB 22 após virar alvo da votação da casa; foram 6 votos.

A enquete BBB 22 oficial da Rede Globo está aberta e o mais votado entre os emparedados deixará o confinamento na próxima terça-feira, 22 de março, durante o programa ao vivo.

Votação Gshow

A votação oficial para eliminar um brother do BBB 22 já está aberta. Para participar, é necessário acessar a página do reality no Gshow (https://gshow.globo.com/realities/bbb/).

Depois, o usuário precisa ir para a área de votação. Basta clicar em ‘Paredão BBB 22: vote para eliminar.’ Uma vez na página, o sistema pede alguns dados como nome, data de nascimento e e-mail para quem não tem cadastro. Quem já tiver participado de outras votações no portal só precisa fazer login.

A foto e o nome dos três emparedados irá aparecer. Basta clicar sob o escolhido, fazer a validação de segurança e confirmar o voto. Os internautas podem participar quantas vezes quiserem.

O resultado da votação será anunciado durante o programa ao vivo da próxima terça-feira (22). Após o fim da edição ao vivo, o eliminado participa de um bate-papo com Rafa Kalimann na Rede BBB, além de tomar café da manhã com Ana Maria Braga na quarta e participar do Domingão com Huck no fim de semana.

Programação do BBB 22

Segunda-feira (21/03): Jogo da Discórdia;

Terça-feira (22/03): Noite de Eliminação;

Quarta-feira (23/03): Festa do Líder;

Quinta-feira (24/03): Prova do Líder;

Sexta-feira (25/03): Festa com show;

Sábado (26/03): Prova do Anjo;

Domingo (27/03): Formação de Paredão.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as novidades do Big Brother Brasil.