Enquete BBB 22: Lina errou ao indicar Paulo André ao paredão?

Parte do público da web ficou descontente com a escolha da cantora

Desde que Lina decidiu colocar Paulo André no paredão, parte do espectadores ficaram descontentes com a cantora. O público esperava que a líder mudasse o alvo, já que o atleta, junto com os colegas do quarto grunge, desistiram juntos da prova de resistência, o que tornou a famosa a rainha da semana. Vote na enquete BBB 22 e dê o seu palpite sobre a indicação.

A eliminação ocorre na próxima terça-feira, 29 de março. Pedro Scooby e Lucas também estão na décima berlinda.

Enquete BBB 22 – A indicação de Lina foi certa?

Quem está no paredão BBB 22

A escolha de Lina para o paredão foi Paulo André. Na tarde do último domingo, a cantora já havia escolhido seu alvo e chamou os meninos do quarto grunge para conversar. “Gente, estou numa situação muito delicada. Por tudo o que vocês nobremente fizeram esse gesto de abrir mão da liderança. Não vou esquecer isso porque sei sim que vocês fizeram isso por parte de vocês, de coração mesmo”, começou a dizer.

Em seguida, ela afirmou que o fato de P.A. escolher imunizar Arthur Aguiar, sua primeira opção de voto, a deixaria sem opção entre o grupo dos meninos. “Queria falar para não me sentir traindo vocês. Eu sei que vocês não fizeram isso para eu não votar em vocês”, continuou.

Durante o programa ao vivo, Lina manteve sua escolha e mandou o atleta para a berlinda. “Não queria indicar um deles, mas como as coisas se formaram nesse momento, não vejo outra opção a não ser indicar. Ainda estou pensando, mas sinto que a melhor opção dentro das coisas que acredito é indicar o PA por ter interferido diretamente na minha liderança, por ter tirado duas pessoas do meu VIP, a gente já teve um atrito no passado, hoje a gente tem uma ótima relação. Não queria fazer isso desse jeito, mas me sinto numa saia injusta”, disse a cantora. A reação nas redes sociais foi imediata – muitos chamaram a cantora de traíra e se mostraram decepcionados com a líder.

Além do atleta, Lucas e Pedro Scooby também estão na berlinda. Os dois foram os mais votados da casa, com seis e dois votos, respectivamente. O estudante de Medicina teve direito a um contragolpe e puxou Eliezer para a berlinda, mas o empresário escapou durante a prova bate-volta.

P.A. reclama da indicação de Lina

Depois do fim do programa ao vivo, Paulo André se reuniu com os amigos no quarto grunge e desabafou sobre a indicação da líder.

Ele acha que Lina errou ao citar o castigo do monstro, em que o atleta tirou Lucas e Eslovênia do VIP e os trouxe para a xepa. “Não quero me precipitar nas palavras… ela jogou sujo! ‘Tirou duas pessoas do meu VIP’… ela estava rindo disso aqui…”, comentou o brother.

“Acorda, já falei para você…”, disse Arthur. O ator ficou muito chateado com os amigos quando soube que eles haviam desistido da prova do líder e por acreditar que Lina o indicaria ao paredão. “Mas ela chegar no ao vivo e meter essa…”, concluiu o atleta, visivelmente irritado.

Esse é o segundo paredão de Paulo André e Pedro Scooby, enquanto Lucas faz a sua estreia na berlinda. A líder pode perder um aliado caso o estudante de Medicina seja eliminado do Big Brother Brasil.

